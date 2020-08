El monestir de Lillet torna amb art d'ara

La represa de la vida cultural al monestir de Santa Maria de Lillet, datat del 1187, «és fruit d'un enamorament», afirma rotundament Toni Puig, ànima de Civitas Cultura, associació que s'encar-rega d'impulsar el patrimoni romànic del Berguedà. Ara bé, les propostes artístiques que acollirà aquest conjunt patrimonial d'un «romànic romàntic» no seran «per posar al menjador de casa o al despatx de l'oficina. Estem fora del circuit comercial. Obrim les portes a l'art contemporani, volem ser un centre de referència de l'art d'ara, que faci pensar, que porti a preguntar-se coses», exposa Puig. Han obert amb la mostra «Infinitum. Per què l'eternitat?», de Cesc Serrat, produïda durant el confinament que, amb els seus clarobscurs, exposa «els dubtes de la vida quotidiana, els anhels, els desitjos, les petites frustracions...».

L'objectiu de Civitas Cultura, que des del 2016 dinamitza el monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, és que cada estiu el recinte mil·lenari de la Pobla de Lillet aculli una mostra que ocupi la gran nau de l'església, el claustre, el que queda de la biblioteca, de la sala capitular... L'any que ve, en el marc de la que serà la segona Biennal del Romànic del Berguedà (la primera, la de l'any passat, dedicada a Picasso, va ser premiada per la fira turística internacional ITB Berlín), es pretén que una de les exposicions potents sigui la que s'estableixi a Santa Maria de Lillet. «Hi ha molts artistes a Catalunya, i al Berguedà, que no tenen galeries, o no estan prou valorats, i aquí se'ls ofereix un espai increïble per exposar», apunta Puig. Incidint en l'art actual, «ens agradaria dedicar a la fotografia» el monestir de Lillet.

Però no es pretén, en cap cas, replicar el model del monestir de Sant Llorenç a Santa Maria de Lillet. «A Sant Llorenç fem una programació musical continuada, de referència al Berguedà. I a Lillet hi ha una nau molt gran i alta, ideal per a la dansa i el circ. Per això pensem en un petit festival d'arts del moviment».

L'enamorament de Toni Puig per Santa Maria de Lillet, on no hi havia activitat cultural des de feia molts anys, va produir-se l'estiu passat en visitar per primer cop «les meravelloses ruïnes conservades els anys 80 per la Diputació» amb el seu amic Pepe Ribas, amb qui van muntar la revista contracultural Ajoblanco els anys 70. Va haver de demanar la clau a l'estació del carrilet per poder-hi entrar i, en sortir del recinte, el seu amic li va fer notar on havien situat els monjos el monestir: amb vistes al Pedraforca. Poc després, integrants de Civitas Cultura, entre els quals Cesc Serrat, van anar a la Biennal de Venècia i es van inspirar en l'obra amb anilines (oli de nous) del coreà Yun Hong-Keun i en la pintura de Sean Scully, responsable de la transformació del monestir de Santa Cecília de Montserrat. I, en tornar a Lillet, en un dia plujós, va sorgir la idea de l'exposició d'enguany. Amb la complicitat de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet es va tirar endavant el projecte que ha vist ara la llum. Malgrat la pandèmia.