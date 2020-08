Una versió moderna del conte de Saint-Exupéry

La companyia anglesa The Amateurs va estrenar el 2016, en el marc del Brighton Fringe Festival, una versió moderna d' El Petit Príncep, el famós llibre de Saint-Exupéry, adaptada pel català Ivan Andrade i amb la música a càrrec del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida. Després de ser nominats com a millor espectacle familiar del festival i que el jove actor encarregat de donar vida al Petit Príncep s'emportés el premi a millor actor debutant, la companyia va fer una petita gira pel Regne Unit, a indrets de gran bellesa arquitectònica i natural.

Quatre anys després, The Amateurs recupera aquest projecte, però a Catalunya. La gira promocional d' Un petit príncep, un musical dirigit a tots els públics que atrau per la força dramàtica dels personatges i les encisadores cançons, s'estrenarà diumenge al santuari del Miracle (Riner), i el 13 de setembre recalarà al monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona). Al llarg d'un any és previst que també s'escenifiqui a Vallbona de les Monges (Urgell), Sant Benet de Montserrat (Marganell) i Poblet (Conca de Barberà), però les dates encara estan per concretar. S'han concebut cinc preestrenes en cinc espais singulars que «ressonen molt bé amb l'esperit humanista i espiritual de l'obra», remarquen els seus impulsors. L'entrada serà gratuïta, ja que aquesta gira promocional és patrocinada.

En temps de pandèmia, les representacions es faran a l'aire lliure, en espais propers a la natura o de gran singularitat arquitectònica, com serà el cas de la plaça del santuari del Miracle. Però la posada en escena a l'exterior també relliga amb el missatge de l'obra: un cant a la vida i a la natura. També per això es procura que l'espectacle comenci de dia i acabi de nit, per simbolitzar el viatge del Petit Príncep de la vida cap a la mort.

En aquesta producció, que fuig de la simbologia coneguda del Petit Príncep per donar rellevància als valors que transmet, el protagonisme recau en un nen d'11 anys, Ot Mariën, que ja ha actuat al musical Annie, dirigit per Coco Comín; i que havia estat seleccionat per fomar part de Billy Elliot, musical ajornat fins al 2021. Saint-Exupéry ja ho va escriure: «No hi ha ningú millor que un nen per donar-nos una visió profunda i sensible del món».