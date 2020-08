El Cerdanya Film Festival enfoca l'onzena edició a un públic «volgudament» local

C. F. C.

Espectadors fent cua per assistir a les projeccions al Museu Cerdà C. F. C.

Malgrat els contratemps provocats pel coronavirus, l'onzena edició del Cerdanya Film Festival s'està realitzant amb projeccions presencials. De tota manera, les xifres són diferents de les de l'any passat. Llavors es van aplegar 4.783 espectadors, interessats per les 194 pel·lícules que es van projectar en 48 sessions, algunes en espais com els búnquers de Martinet. Aquest cop, l'activitat s'ha centralitzat gairebé en la seva totalitat al Museu Cerdà de Puigcerdà (amb una capacitat reduïda de 129 a un centenar de cadires a la seva sala de projeccions i l'estrena d'una pantalla al jardí) i s'han gairebé doblat les sessions (un total de 79) per projectar 187 films. El nombre d'espectadors s'haurà d'acabar de quantificar (avui és el darrer dia de projeccions), però Jordi Forcada, director de l'esdeveniment, creu que ha disminuït el 20%. Remarca, això sí, que el públic és «volgudament local».

En plena pandèmia, l'organització del Cerdanya Film Festival ha desincentivat l'assistència en aquesta edició de professionals del cinema, d'aficionats dels cineclubs que hi acudien des de Barcelona, Madrid... per tal d'evitar riscos sanitaris. Però Forcada està satisfet de la bona afluència de públic, que respecta els protocols restrictius (mascareta, dispensadors de gel, entrada i sortida amb un únic sentit i de forma esglaonada...), tot i considerar que «l'àmbient està enrarit per la decisió de tancar els cinemes a Barcelona. Això no ens ha afavorit, perquè ha creat una sensació de psicosi cap als espais tancats». Si bé hi ha hagut sessions amb només 4 o 5 persones, en d'altres se n'han aplegat una seixantena. «Amb el nombre de sessions que hi ha, el públic es divideix molt més. Ho hem fet expressament perquè la gent estigui més esponjada. Aquest any hauríem d'haver crescut en públic, però les circumstàncies són com són».

Preocupat per evitar possibles contagis, el Cerdanya Film Festival ha realitzat test de coronavirus al personal de l'organització i també a tots els participants del Laboratori de Creació Audiovisual, una activitat de treball en equip i convivència. En total es van sotmetre al test 50 persones i tothom va donar negatiu. El cost de les proves, assumit per l'organització, puja a 700 euros.

Avui es farà la darrera jornada de projeccions de l'onzena edició del Cerdanya Film Festival. S'hi podran veure un total de 20 curtmetratges, que es dividiran en quatre sessions (a les 16, 18, 19.30 i 21.30 h). La selecció té una nombrosa representació d'obres de producció catalana com Gang, sobre abusos sexuals; Ni oblit ni perdó, sobre la mort de Guillem Agulló; Conte trencat, un drama bèl·lic; Lea, una comèdia protagonitzada per l'actriu Greta Fernández; Vera, un drama estrenat al festival de Tribeca; i Elements, un film de caràcter experimental. Enguany s'ha inclòs en cada sessió un curtmetratge d'animació, entre els quals hi ha Cua de sirena, que trenca els estererotips de gènere. Tot seguint les mesures anti-covid, la votació del curt guanyador es farà en línia, a través de cerdanyafilmfestival.cat. No hi haurà el tradicional lliurament de premis als guardonats i el còctel de cloenda, amb la presència de nominats i autoritats. De tota manera, el palmarès es farà públic en línia diumenge en el marc de la trobada professional que es farà al paratge del Molí de Ger.