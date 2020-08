El fotoperiodisme irromp al Konvent

Rosa Cerarols adverteix que «a la sortida us haureu de prendre una pastilla de bon rotllo» perquè el que a partir d'avui a la tarda es podrà veure en diversos espais interiors i exteriors del Konvent regira l'ànim. La comissària del projecte expositiu Necessari contextualitza amb aquest comentari divertit i orientatiu l'experiència que volen oferir als visitants: dotze reportatges de dotze fotoperiodistes de la revista 5W –en el seu cinquè aniversari– que parlen de qüestions com la guerra, la malaltia i la marginalitat. «Hem convertit el Konvent en un museu a l'aire lliure», afegeix. La inauguració es farà avui a les 18 h amb la presència d'alguns dels autors, i els treballs es podran veure fins a final de setembre, amb entrada lliure.

Necessari es presenta com una reflexió sobre el fet informatiu en l'era de la immediatesa i té la complicitat de 5W, un projecte periodístic que proposa una mirada en profunditat al món que ens envolta. Un punt de vista de temes que escapen del vertigen comunicatiu de l'actualitat.

«Com ens informen, com coneixem el món?», es pregunta Cerarols, integrant de l'equip directiu del Konvent. «Feia temps que seguíem el treball de 5W, i parlant amb Anna Surinyac, l'editora gràfica de la revista, vam veure que podíem compartir sinergies i aprofitar la fita dels seus 5 anys», afegeix la comissària de la mostra.

Bancografia, de Mikel Ayestaran, recull en 27 imatges la vida del barri de Jerusalem on viu el periodista captada des de la finestra en el confinament. Con las puras manos, d'Anna Surinyac, són 21 fotografies que mostren com les mans han estat vitals en les cures fetes durant la pandèmia.

José Colon presenta a Solos la vida dels joves que arriben des de Melilla a casa nostra, i ho fa a través de localitzacions i objectes que marquen les seves existències d'immigrants. «Per saber si són majors d'edat, els medeixen els testicles i un os del canell», explica Cerarols. El cierre legal de Europa, de Santi Palacios, consta de 10 imatges de 2,5 x 2 metres de dones de Melilla, Lesbos i la crisi del Mediterrani.

Fade to black, de Ricard Garcia Vilanova, exhibeix 8 fotografies realitzades amb un objectiu de 35 mm en primera línia de front al Líban i a l'Iraq. Indestructibles, d'Alfons Rodríguez, ensenya set fotografies de set persones del continent africà que apareixen al llibre de títol homònim de Xavier Aldekoa. Relats de vida on hi ha des de nens armats fins a persones violentades a causa del seu gènere.

Diego Ibarra parla a La maldición de la locura de la situació inhumana en què viuen les persones amb malalties mentals tancades a l'Iraq i l'Afganistan. Ana te ama, d'Anya Miroshnichenko, fa a través d'onze fotografies una mirada a l'odi al propi cos que es manifesta en l'anorèxia, a Rússia.

Identidades trans en construcción és un conjunt de retrats de Núria López sobre l'experiència trans a Cuba, Brasil i Mèxic. A Un cementerio en el corazón de Siria, Guillem Trius exposa 6 panoràmiques de 6 x 2,5 de barris de Damasc que han estat destruïts.

Amb Roboteca, Séverine Sajous reconstrueix a mode de collage la vida de dones prostituïdes i de refugiats que va conèixer a París. Per la seva part, i a l'espai del lavabo, s'exposaran 8 il·lustracions i 40 postals de Cinta Fosch, il·lustradora de 5W. Els espectadors també podran veure la imatge icònica de 5W de Juan Carlos Tomasi a l'entrada del Konvent, i les portades dels 5 números editats.

Després del recorregut per les exposicions, a les 20 h s'iniciarà la taula rodona La notícia i els missatges. La corretja informativa es trenca, que moderarà la periodista Mònica Hernández i tindrà Pere Rusiñol, Agus Morales, Malcolm Otero i Marta Roqueta.