El Konvent reclama recuperar la pell humana del fotoperiodisme narratiu

L'espai cultural Konvent de Cal Rosal va inaugurar ahir, per mitjà de la revista 5W, una mostra de fotoperiodisme que, amb el títol «Necessari», pretén remoure en la societat la reflexió sobre el paper actual del periodisme i la informació ràpida i poc contrastada. En l'era de les xarxes socials i el món interconnectat a l'instant, «Necessari» vol aportar un moment de pausa i anàlisi sobre els textos que llegim i les imatges que consumim.

El recinte de l'antiga colònia tèxtil, que aquests dies rep el visitant amb les cinc portades en format gegant de la revista, es va convertir en una àgora contemporània amb la informació com a gran centre de debat. «Necessari» és una mostra de dotze projectes fotoperiodístics organitzat per la revista 5W. Segons va remarcar el seu director, Agus Morales, el nom de la revista fa referència a les cinc grans qüestions, en anglès, que ha de respondre una informació periodística: què, quan, qui, on i per què. Tota una reflexió que fa tornar el periodisme al primer curs de la carrera.

L'acte inaugural va consistir en un recorregut per les dotze mostres a través dels membres del col·lectiu 5W. Cada mostra posa l'accent més en l'art o en el fotoperiodisme. En tot cas, es va evidenciar el comú denominador: la necessitat de l'artista i del periodista narratiu d'acostar-se a la font. En aquest sentit, Morales va reivindicar més que no pas la globalitat de la informació, la manera d'acostar-s'hi: «Nosaltres concebem la informació convençuts que una notícia de la Xina pot ser local i una del Berguedà, internacional». Morales va remarcar també la necessitat que la informació recuperi la pell humana, perquè «el que volem nosaltres és que els nostres articles es puguin olorar i sentir; intentem que el lector s'imagini al lloc de l'article i que la informació recuperi la pell humana perquè al final la matèria primera del periodisme és l'ésser humà». Posteriorment es va fer una taula rodona al voltant de l'anomenat fast-food informatiu amb el periodista i director d'Alternativas Económicas, Pere Rusiñol; el periodista, reporter i director de 5W, Agus Morales; l'editor i fundador de Malpaso Ediciones, Malcom Otero; la periodista Marta Roqueta, i la conducció de Mònica Hernàndez.

Els dotze projectes són Roboteca de Séverine Sajous; Ana te ama de Anya Miroshnichenko; Identidades trans en construcción; de Núria López Torres; Un cementerio en el corazón, de Siria de Guillem Trius; La maldición de la locura, de Diego Ibarra Sánchez; Indestructibles, d'Alfons Rodríguez; Fade to Black, de Ricard Garcia Vilanova; El cierre legal de Europa, de Santi Palacios; Solos de José Colón; Con las puras manos, d'Anna Surinyac; Bancografía, de Mikel Ayestaran i les il·lustracions de Cinta Fosch.