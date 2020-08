El Cerdanya Film Festival sobreviu amb un descens del 30% d'espectadors

El Cerdanya Film Festival va tancar ahir, diumenge, una onzena edició marcada per la convivència amb la pandèmia de la covid-19 i les mesures de seguretat que s'apliquen al món del cinema per poder veure pel·lícules amb plenes garanties sanitària.

Aquesta nova edició es va tancar amb la jornada professional al paratge del Molí de Ger, durant la qual es va fer públic el nou palmarès. Així, l'impacte de la pandèmia ha obligat els organitzadors a suspendre la tradicional gala d'entrega de premis i la festa amb els guanyadors. No obstant això, a la comarca s'hi ha pogut veure un programa audiovisual «variat, gratuït i de qualitat», segons han remarcat els responsables del certamen, amb 187 films a concurs, l'organització en va rebre 3.000, i 79 sessions de projecció. Amb aquest programa, el certamen «ha sobreviscut a les incerteses i ha pogut ser un dels pocs festivals presencials que ha tingut lloc aquest any 2020, i es consolida com el gran esdeveniment audiovisual de l'estiu a Catalunya», segons els organitzadors.

Pel que fa al nombre d'espectadors, el Cerdanya Film Festival ha tancat portes amb una davallada d'aproximadament el 30% respecte a edicions anteriors. En aquest sentit, cal remarcar que no s'hi han convidat equips dels films participants per minimitzar els desplaçaments innecessaris i s'han limitat les places al laboratori de creació audiovisual, així com també el nombre d'assistents a la Jornada Professional, a 35 persones. L'equip organizatiu ha considerat que ha estat l'edició més local del festival. Les mesures de seguretat i protocols dissenyats s'han aplicat en tots els casos amb èxit i comprensió per part del públic assistent.

El director del festival, Jordi Forcada, va fer una valoració molt positiva pel que fa al nivell de les produccions projectades: «Ha estat un any amb pel·lícules de molta qualitat i que, per tant, és una pena la reducció d'espectadors perquè la gent ha agafat una mica de psicosi; amb tot, no ens preocupa donades les circumstàncies; hem sobreviscut». La qualitat de les produccions l'evidencia el fet que el premi al millor curt es va atorgar amb un vot de diferència. Igualment, el cartell ha inclòs estrenes mundials, pel·lícules de directors reconeguts i produccions que han estat en festivals de classe A en els quals se seleccionen pel·lícules per als Oscars, segons va remarcar Forcada. La qualitat no s'ha vist afectada perquè, entre altres factors, les pel·lícules estan seleccionades amb anterioritat a la pandèmia. Una altra cosa serà a partir de la pròxima edició, perquè aquest any no s'està rodant pràcticament res. El premi Curtmiratges, que ha recaigut en LOVF, ha valorat la sensibilitat de promoure un món millor a partir d'una mirada alternativa, original i femenina.

Forcada va remarcar l'esperança de la Cerdanya Film Comision que l'any que ve les projeccions es puguin reprendre amb total ormalitat.