L'Acadèmia de Música de Solsona es reformula per la baixa d'última hora de participants foranis

La pandèmia del coronavirus ha obligat reformular la 19a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) degut a la baixa d'última hora dels professors i alumnes internacionals. La previsió inicial era d'una seixantena d'alumnes –una vintena d'internacionals-, però finalment seran una quarantena i tots de Catalunya o la resta de l'estat. L'AIMS ha engegat motors aquesta setmana i el seu director, Peter Thiemann, ha dit que aquesta edició està sent un "autèntic repte". Thiemann s'ha mostrat satisfet que es mantinguin gairebé la totalitat de concerts programats, que es faran a una quinzena de municipis diferents.

Els darrers dies han estat frenètics pels organitzadors de l'AIMS. Fa una setmana, comptaven amb la presència d'una seixantena d'alumnes, una quarta part dels quals eren internacionals, però l'anunci recent d'alguns països d'imposar quarantena als viatgers provinents de l'estat espanyol ha provocat que els alumnes i professors estrangers hagin decidit anul·lar la seva participació. "Han sigut uns dies molt estressants perquè en 24 hores vam haver de buscar professors nous de fagot o violí i refer la programació", ha relatat Thiemann.

Tot i aquesta situació, el director de l'AIMS s'ha mostrat satisfet amb el resultat. "Aquest any no podem dur a terme una trobada a nivell internacional, però estic entusiasmat igualment", ha relatat Thiemann, que assegura que està "emocionat de veure com aquests joves donen la cara contra el virus". El director també ha volgut destacar que, malgrat la reducció d'alumnes, s'han mantingut gairebé la totalitat d'actuacions (32) que es faran en les properes dues setmanes.



"Van molt bé aquests cursos intensius perquè et donen eines noves"

Els alumnes que ja es troben aquesta setmana a Solsona participant a l'AIMS es mostren molt contents amb la decisió del certamen de celebrar-se malgrat la situació de covid-19. "Trobem a faltar la part internacional perquè l'AIMS també és un intercanvi de cultures brutal, ja que ve gent de tot el món i comparteixes la música des de punts de vista molt diferents", ha relatat una de les alumnes, la Paula Jané. Tot i això, ha dit, "continua sent una experiència fantàstica perquè coneixes gent que es troba en una situació com la teva dedicada a la música".

Aquesta alumna explica que els va molt bé durant aquesta setmana intensiva "conèixer noves maneres de veure la música i enfocar la tècnica". Del mateix parer és Mireia Járrega, de València, que destaca, sobretot, el privilegi que suposa per a ells tenir professors de primer nivell donant-los classes particulars durant una setmana. De la seva banda, Adrián Chacín diu que una de les coses que li agraden de l'AIMS és que "els professors que durant el matí t'estan donant classes, després els pots escoltar tocant en un concert". A més, en moltes ocasions els alumnes comparteixen escenari amb els seus professors.

Els professors també valoren molt positivament festivals com el de l'AIMS, ja que "els mesos d'estiu són molt llargs i és important que els alumnes una continuïtat en l'experiència musical", segons ha relatat José Luís Estelles, professor de clarinet. D'altra banda, Estelles veu rellevant que els alumnes s'obrin a noves experiències i coneguin professors i companys nous. "La música poques vegades es fa sola a casa, ja que té una part social molt important", ha destacat.

En Leonid Grudin és l'únic professor internacional que aquest any ha pogut assistir a l'AIMS. Ve d'Alemanya i assegura que els professors i alumnes que participen al festival són "uns herois", ja que "en els temps únics que estem vivint, el fet de venir aquí i arriscar-se, em fa sentir una enorme admiració". Grudin també creu que "en aquests temps que vivim la música la necessitem més que mai".

Els concerts es mantenen

Les actuacions que tradicionalment els alumnes de l'acadèmia fan en diversos espais de municipis de la comarca del Solsonès, però també de comarques veïnes, es mantenen i finalment es faran un total de 32 actuacions. Aquests concerts tindran lloc en sales, teatres o esglésies, així com també al carrer.

Pel que fa a la vessant de l'acadèmia, aquesta es divideix en l'Acadèmia d'Instruments de Vent i l'Acadèmia de Cordes i Piano. Els alumnes de vent s'estaran a Solsona fins el dia 14 d'agost, mentre que els alumnes de corda allargaran la seva estada fins el dia 24 d'agost. Durant aquest període, faran un intensiu d'aprenentatge i perfeccionament.



Mesures de seguretat per la covid-19

Una de les novetats que s'han implementat a causa de la covid-19 és la venda de les entrades anticipades a través d'Internet. A més, les persones que tinguin entrada per un concert hauran d'accedir-hi amb mascareta, mantenir les distàncies de seguretat i fer ús dels gels hidroalcohòlics. Tampoc es repartiran programes de mà. D'altra banda, tots els alumnes de fora estaran allotjats en habitacions individuals i no dobles.