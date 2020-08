Rajadell dona un impuls al jaciment de la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés

Les restes de la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés, al terme municipal de Rajadell, es poden veure a banda i banda de l'eix Transversal, i uns plafons permeten conèixer la història de l'indret, que va adquirir una certa importància el segle IV per la seva ubicació en el camí que anava des de la zona de Manresa fins a la de Calaf i els Prats de Rei, l'antiga Sigar-ra. L'experiència de la visita millorarà exponencialment a partir de dissabte gràcies a la intervenció promoguda per l'Ajuntament i dirigida per l'arqueòloga Cristina Belmonte, que ha adequat, ha consolidat i ha posat en valor el jaciment que la carretera talla pel mig. Els treballs es presentaran dissabte als conciutadans de la localitat bagenca i la inauguració oficial oberta al públic se celebrarà el setembre en una data per concretar.

«Hem fet una actuació de conservació de la vil·la per tal que ens pugui durar molts anys més», indica Belmonte. Al jaciment romà de Sant Amanç de Viladés, on es va localitzar un bell mosaic policromat que s'exhibeix al Museu Comarcal de Manresa –equipament tancat per obres des de fa dos anys i mig–, s'hi han dut a terme treballs de conservació i restauració i s'hi ha actuat per millorar la senyalització, la definició de recorreguts, l'accés per a persones amb mobilitat reduïda i la creació d'uns nous panells informatius. Uns codis QR incorporats als plafons permetran fer un recorregut virtual pel jaciment i conèixer com era al segle IV, a més de fer una passejada en 360 graus per una de les habitacions nobles de l'habitatge.

El jaciment de Sant Amanç ha estat sempre d'accés lliure, i ara des de l'Ajuntament es vol potenciar-hi les visites guiades. El primer pas ha estat la intervenció per posar al dia un conjunt arqueològic en el qual feia temps que no s'hi havia actuat: els treballs van començar abans de la declaració de la pandèmia i es van poder culminar fa pocs dies. Aquest dissabte es donarà a conèixer els detalls en un acte de la festa de Sant Amanç, obert exclusivament als habitants de Rajadell.

El segle IV, la vil·la romana de Sant Amanç va ser una gran explotació agrícola amb un espai dedicat a la producció de vi i un sector residencial sumptuós. La intervenció ha millorat la visibilitat del conjunt, que té la singularitat d'estar partit per dos a causa de la construcció de la carretera.

Si bé els treballs que s'han dut a terme els darrers mesos no han inclòs excavacions, Belmonte assegura que «el jaciment no està exhaurit al cent per cent», i des de l'Ajuntament es confia obtenir finançament per tirar endavant futures campanyes arqueològiques per aprofundir en el coneixement del conjunt. «Amb les obres de desdoblament de l'eix ja van sortir restes vinculades a la vil·la, i creiem que en un extrem encara en podrien emergir més», afegeix.