Gironella es veu a si mateixa a través d'una bola de vidre

Si algú es pregunta com es veu el món a través d'una bola de vidre, ho podrà comprovar a partir avui a Gironella en la instal·lació fotogràfica que Aldo Cardoso, bolivià de naixement i resident al municipi des de fa més de sis anys, ubicarà a la Baixada del Castell. Seran 250 imatges preses amb el telèfon mòbil i interposant l'esfera cristal·lina entre la tecnologia i la realitat, 250 instantànies que el retratista va prendre durant els mesos de confinament i desescalada, en les quals apareixen des de paisatges naturals fins a veïns del poble. I amb un al·licient afegit: a partir del tercer dia, tothom qui vulgui es podrà endur a casa els cartronets de 15x15 cm que inundaran les parets del carrer. «És un regal que faig a la gent», indica aquest ciutadà que es dedica a l'art-teràpia.

«La bola gira i té uns 8 cm de diàmetre», explica Cardoso: «És un objecte peculiar que es va fer servir en moltes cultures, com per exemple la celta, fa quatre mil anys, els druides exploraven els fets del passat i el present i la utilitzaven per endevinar el futur. Jo vaig fer les fotografies a través de la bola amb la voluntat de fer-me ressò d'aquesta filosofia». Un posicionament ètic que porta el fotògraf a preguntar-se quina és l'essència de la vida quotidiana i a intentar transmetre energia positiva: la bola com a talismà que protegeix les persones, dona alegria, ens apropa a la natura i crea «sentiment de comunitat», un element clau en el punt de vista del gironellenc.

La instal·lació de les imatges començarà a les 6.45 h del matí, abans no surti el sol, «amb un petit ritual i una acció artística com a part del muntatge de l'obra». Al llarg del dia, els murs, les façanes, els espais buits que deixen les plantes que floreixen silvestres entre les esquerdes, les portes de les cases i altres superfícies de la Baixada del Castell es vestiran amb unes fotografies on es veu el batec del poble durant els dos mesos llargs en què la pandèmia va alterar la vida diària. «En els pobles hi va haver més llibertat de moviment que a les ciutats», aclareix l'artista.



Seguretat, sí; cultura, també

Tothom qui vulgui admirar les fotografies podrà fer-ho amb total seguretat sanitària, adverteix Cardoso: hi haurà una entrada i una sortida per evitar aglomeracions i creuaments innecessaris, i caldrà portar la mascareta, com és pertinent. La situació és complicada, però arreu hi ha artistes i programadors que intenten no perdre el fil de la vida en col·lectivitat ni s'obliden d'exercitar aquesta extremitat de la nostra anatomia espiritual que és la cultura.

«Sortia de casa i mirava», rememora Cardoso. I amb la bola i el mòbil capturava la vida quotidiana: «Un paisatge bonic, la boirina, un dia de pluja, el riu que creix, però també les persones que em trobava pel carrer, soc reporter gràfic i sé com aprofitar els moments per fer el clic». Al llarg dels dies, aquest sud-americà, que abans d'arribar a Gironella amb la seva família va viure a Terrassa, d'on és la seva parella, va fer fins a set centenars de fotografies, un material imponent del qual n'ha seleccionat poc més de 250 instantànies per al projecte que, a mig camí entre l'exposició a l'aire lliure i la instal·lació urbana, recrea la vida del poble com un calidoscopi.

Situar una bola de vidre entre l'ull i allò que tenia al davant va proporcionar a Cardoso moments de gran intensitat poètica. «L'esfera et dona llums i colors que no t'esperes, que no els veus però hi són», apunta, i recorda que, retratant una parella amb el seu nadó, en la imatge va aparèixer com un cel al cap del petitó.

Plenament integrat en la vida cultural de Gironella, Cardoso treballa en les aplicacions terapèutiques de l'art, i ajuda a cercar la dimensió espiritual i creativa de les persones a través de les mandales. Format en la fotografia i les arts plàstiques, fa tres anys que munta exposicions a la Font del Balç, una de les diverses expressions amb què manifesta el seu desig de contribuir en la divulgació cultural a la localitat.

A més, Cardoso es declara interessat en el nucli antic de la vila berguedana, i considera que «s'ha de revaloritzar». Una de les formes que pot prendre aquesta revitalització del barri és l'art, segons el fotògraf. L'exposició que s'inaugurarà avui a les 7 de la tarda exhibirà el potencial del nucli per a les propostes artístiques i permetrà rememorar uns dies complicats en què la vida no només es va aturar, alentir i transformar; també ens va regalar lliçons que caldria no oblidar.