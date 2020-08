La Sala Versus Glòries reobre cinc mesos després amb la comèdia "Gustafsson R60"

L'activitat teatral de Barcelona va emetent senyals de vida i una de les primeres de la nova temporada arriba des de l'emblemàtica Sala Versus Glòries, que el dimecres 19 d'agost torna a obrir portes després de tenir-les tancades durant cinc mesos a causa de la pandèmia. L'equipament del carrer Castillejos programa la comèdia Gustafsson R60, que es podrà veure fins al 20 de setembre, cada setmana de dimecres a diumenge.

Prevista la seva estrena per al maig, l'obra escrita i dirigida per Rosa Molina -una autora de Terrassa establerta a Oslo (Noruega)- tracta qüestions com l'amistat, l'amor, la sinceritat i d'aquelles coses que anhelem fins el punt que som capaços de trencar els nostres llindars d'escrupolositat per aconseguir-les. El repartiment està format per Óscar Jarque, Edgar Moreno, Xavier Pàmies, Laura Porta, Rafaela Rivas i Núria Sanmartí, actors i actrius de La Trama Produccions -la companyia resident del Versus- i Pornodoro, que produeixen l'espectacle.

En aquesta comèdia, sis amics es troben per sopar al voltant d'una taula Gustafsson R60, una peça cobejada per alguns d'ells. Mentre esperen l'amfitriona, que es fa pregar, comencen a sorgir secrets i mentides que porten molt temps ocultes. Tal i com explica la promoció de l'obra, és «una comèdia per tirar-se els plats pel cap».

Gustafsson R60 és el primer muntatge de llarga durada de Molina, que fins ara no havia estrenat mai a Barcelona un text d'aquestes característiques. A més d'escriure La contemplació de la bellesa i Tequila, l'egarenca és autora de diverses peces de microteatre que s'han pogut veure en diverses edicions del Festival Píndoles. També és coautora de Migrante, una peça amb testimonis reals sobre la immigració.

L'obra es representarà de dimecres a dissabte, a les 21 h; i els diumenge, a les 19 h. Té una durada de 80 minuts. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web www.salaversusglories.cat.

Com és pertinent a causa de la necessitat de complir amb les normatives sanitàries, el Versus ha pres les mesures per convertir-se en un espai segur. A més de limitar l'aforament, els espectadors hauran de portar posada la mascareta i hi haurà gel higienitzant. Després de cada funció, es desinfectarà la sala.