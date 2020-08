Accés limitat i sense reserva a les mostres artístiques de la Festa Major de Manresa

El programa d'exposicions de la Festa Major de Manresa s'iniciarà la setmana vinent amb les inevitables restriccions causades per la pandèmia de coronavirus i amb la mala notícia de la suspensió de la mostra prevista al Cercle Artístic. La setmana vinent obriran portes mitja dotzena de projectes en diferents espais de la ciutat, i en els casos en què es durà a terme una inauguració formal es farà amb la capacitat de convidats restringida. En qualsevol cas, però, i a diferència d'altres actes culturals que es faran durant els dies festius, no serà necessari adquirir cap invitació prèviament per accedir a les sales.

La data principal del calendari és la del dijous 27 d'agost, en què s'inauguraran tres exposicions. El Casino acollirà la mostra del 90è Concurs d'Artistes Manresans, a partir de les 19.30 h a l'Espai 7, i la proposta d'art contemporani Elogi del malentès, a les 20 h a la sala gran. En el primer cas, la capacitat estarà limitada a 20 persones, i en el segon a 40, unes xifres acordades en relació amb les dimensions de cadascun dels dos espais.

A l'entrada de cada sala hi haurà un control d'accés per evitar que se superi la xifra de visitants permesa: els que vinguin darrera hauran de fer cua i esperar que en surti algú. És el mateix sistema que es va fer servir el Dia del Llibre i de la Rosa, el 23 de juliol, per entrar a la zona limitada del passeig Pere III on hi havia les parades. En aquella ocasió, fins a una desena de cops es va haver de frenar el fluxe de gent i fer-la esperar perquè ja hi havia més de les 125 persones permeses.

No caldrà, però, reservar invitació, ni per a la jornada inaugural ni per a les posteriors: la mostra de l'Espai 7 estarà oberta fins al 13 de setembre, i l'altra fins al 25 d'octubre. L'entrada és gratuïta i els horaris seran de 18 a 21 h, cada dia excepte els dilluns laborables.

L'Anònima hostatjarà l'exposició «Art confinat», que donarà visibilitat a la creativitat sorgida de la pandèmia. Dirigida per Txema Rico, es veurà del 27 al 31 d'agost, de 19 a 21 h amb entrada lliure. La inauguració es farà a les 18.30 h i també es controlarà l'assistència, si bé hi podrà accedir més gent perquè l'indret és més gran que els del Casino, tot i que la quantitat encara s'ha de concretar.



Sense activitat al Cercle Artístic

Enguany no hi haurà exposició al Cercle Artístic de Manresa, que ha estat cinc mesos tancat. «La programació que teníem prevista des de març, es va haver de suspendre tota, i l'hem traslladat al 2021», explica Alba Comas, que viu els dar-rers mesos com a presidenta de l'entitat. Tot i que encara s'ha de precisar, segurament serà la seva obra en el camp del gravat i dels llibres d'artista la que reobrirà la sala a l'octubre, un projecte programat per a la primavera.

Per festa major, el Cercle havia d'ensenyar les aquarel·les d'Antoni Aguilera, «unes peces molt maques», apunta Comas d'un artista i «un home molt actiu a l'entitat, a qui vem fer l'encàrrec a finals de l'any passat», afegeix. «Quan vem veure que si s'obria la mostra no es podria fer una inauguració, l'Aguilera va dir que preferia no exposar. Als artistes els agrada que vinguin els amics, parlar amb la gent, ... i la nostra sala és petita».

Comas, però, no es resigna a que l'altra inauguració en que està implicada l'associació que presideix també quedi minimitzada. «Al Concurs d'Artistes Manresans s'hi han presentat 45 obres», afegeix Comas: «i només hi haurà lloc per 20 persones alhora. Els 5 que vindran amb els dos creadors guardonats, 5 més de la junta, 4 de l'Ajuntament, potser algú del jurat ... desseguida som vint». La presidenta proposa fer l'acte inaugural a la terrassa del Casino i, des d'allí, muntar grups per visitar l'Espai 7 i admirar les obres. «Imagina que vinguin una trentena dels artistes participants!», remata.



El pati de la casa Lluvià

Una fórmula similar és la que el Col·legi d'Arquitectes utilitzarà a la seva seu de la Casa Lluvià per a l'apertura de Distanciaments (relats visuals), de Guillem Elvira. La inauguració es viurà al pati, com ja s'ha fet en altres ocasions, i l'accés a la sala estarà limitat a una vintena de persones, una xifra que encara s'ha de concretar.

La darrera exposició d'enguany és Microscopies, que es desplega per diferents punts de l'Anella Verda. Tindrà lloc el 28 i 29 d'agost, de 18 a 21 h, i prendrà forma d'itinerari amb intervencions artístiques permanents i efímeres al voltant del land art.