La ballarina manresana Tània Cornet protagonitza un videoclip de «New George»

La ballarina manresana Tània Cornet, de 14 anys, ha sigut protagonista en un nou videoclip de l'artista català «New George» sota el nom de 'Y tú' . Actualment el clip ja acumula més de 105.000 visualitzacions en menys d'una setmana a Youtube.

Segons ha pogut explicar Quim Cornet, el pare de la jove ballarina, diu que tot va passar molt ràpid i que es van posar en contacte directament amb el professor de ball de la manresana perquè necessitaven una ballarina per aquest videoclip i sense pensar-ho gaire van acceptar l'oferta. En un primer moment buscaven una artista jove però no tant, segons explica Quim Tornet, però després de veure la tècnica de la manresana tots els dubtes es van dissuadir i van escollir-la pel seu talent.

Aquest ha sigut el primer treball audiovisual que firma com a protagonista Cornet que des dels 7 anys dedica part del seu temps al ball. Ha guanyat diverses competicions com la internacional Marina Noreg a Lloret de Mar on es va endur el primer premi a la modalitat de Dansa Urbana en la categoria juvenil.

Aquest any però, totes les competicions s'han hagut de suspendre per la crisi de la covid-19 i l'artista ha canviat els podis per la petita pantalla. Però amb ganes de tornar a l'escenari i amb la possibilitat de fer-ho durant el mes de novembre, tot i que els organitzadors no han pogut aclarir si hi haurà competicions aquest final d'any. Així que de moment podeu gaudir del jove talent manresà en el primer videoclip que ha gravat com a ballarina.