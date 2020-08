Berga concentra el festival El Forn de teatre al carrer al parc del Lledó

ARXIU PARTICULAR

Lydia Canals va estrenar «36 vagons» fa uns dies al festival Al Ras ARXIU PARTICULAR

El parc del Lledó de Berga serà la setmana vinent, del divendres 28 al diumenge 30 d'agost, l'escenari de la 3a edició del recuperat festival El Forn d'arts escèniques al carrer. Una cita que assumeix en aquesta ocasió un format reduït en el temps i que inclourà dos tallers i la representació de mitja dotzena de peces de microteatre a càrrec de l'Agrupació Teatral La Farsa i Tràfec Teatre.

«En aquests moments, fer una mica de teatre és respirar aire», indica l'actor i director Marc Marginet sintetitzant en una frase la satisfacció de tornar a l'activitat després d'un confinament i una desescalada que han fet molt difícil la pràctica escènica. El retorn tindrà lloc en tres escenaris del parc del Lledó, incloent-hi l'amfiteatre.

El festival tindrà tres jornades: la primera es dedicarà als dos tallers que impartiran Ivan Otaola (per a infants i joves) i Iris Hinojosa (joves i adults); la segona, el dissabte 29 d'agost, posarà en dansa tres peces de microteatre preparades i muntades per La Farsa; i en la tercera, l'endemà, els membres de Tràfec també lluiran tres obres. De cada muntatge, d'una durada aproximada d'un quart d'hora, se'n faran tres funcions.

Les dues vetllades teatrals començaran a les 19 h i els espectadors s'hauran de concentrar a l'accés principal del parc. Un cop allí, en grups d'unes 25 persones, uns guies aniran distribuint el públic pels tres escenaris amb la finalitat d'evitar que es creuin i que hi hagi aglomeracions. Pel preu de 5 euros, que es podrà pagar a l'entrada del recinte, cada assistent podrà veure les 3 obres del dia.



Autors clàssics i actuals

A l'Angelina Vilella (La Farsa) li van caure a les mans les obres completes de la dramaturga Marta Buchaca (Barcelona, 1979) i va quedar enamorada d' El cim, «una peça molt fresca que presenta la xerrada entre un exalcalde i la seva successora». Els dos personatges estaran interpretats per Sònia Ferrer i Xavier Gonzàlez-Costa, que pràcticament no pujava a un escenari des del 2012.

L'altra peça que dirigirà Vilella és Les històries del barret, una lectura teatralitzada escrita per ella mateixa a partir de la lectura d'un article de Joan Barril en què fabulava sobre les persones anònimes de les fotos antigues. «T'imagines una iaia que fa 100 cent anys i li fan una celebració a la residència? Hi haurà pastís, globus, circ...», apunta la dramaturga. A escena, Anna E. Puig llegirà, i Mariona Casellas, els membres de CircTorCom, Eudald Feliu, Òscar Guijarro, Marta Pujols, Coaner Suades, Josep M. Suades, Sansa Torrabadella, Janina Vilana i la mateixa Vilella seran els actors muts d'una representació «que serà com un teatre de comèdia, de l'absurd».

La tercera peça de La Farsa serà doble: els monòlegs Feminista i L'escudellòmetro, de Santiago Rusiñol, amb direcció de Marc Marginet. «Són dues peces de reivindicació social, lluita de classes i feminisme, que interpretaran quatre actors (Albert Cols, Marc Corominas, Toni López i Marc Pujals) i quatre actrius (Laura Corominas, Berta Camps, Mireia Tarrés i Marta Robert). «Van ser escrites el 1903 i el 1905, però són ben vigents», afirma Marginet.



Dues estrenes

Gerard Vilardaga i Iris Hinojosa (Tràfec) tenen pendent d'estrenar L'assistenta, «una visió sobre el benestar en l'àmbit social a partir del dia a dia d'una assistenta social», l'ofici que exerceix el poeta i actor. Per a El Forn, han decidit fraccionar l'obra en tres peces i cada grup en veurà una de diferent. «Té unto tragicòmic», apunta Vilardaga.

L'altre estrena del dia serà Stop, creat i interpretat per Montse Grifoll a partir de les fotografies del confinament que va penjar a Instagram. Legner Libugsni i Pablo Ruiz hi aportaran el so i la veu.

Per la seva banda, Lydia Canals (Tràfec) representarà 36 vagons, una peça que va estrenar fa uns dies al festival Al Ras i que reviu un assassinat de gran ressò mediàtic que va commocionar l'opinió pública francesa l'any 1946. «La protagonista és Amelie Rabilloud, una dona que va matar el seu marit, el va fer miques i en va anar tirant els trossets dins de trens diferents per escampar les restes de l'home», explica l'actriu i dramaturga berguedana, que s'ha inspirat en la recreació que en va fer l'escriptora Marguerite Duras.