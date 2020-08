Les eleccions no són un joc

Avui arriba als cinemes Un plan irresistible, una comèdia protagonitzada per Steve Carell que relata el que succeeix quan el circ mediàtic que envolta les eleccions nord-americanes converteix una petita població de Wisconsin en el principal focus d'atenció polític del país.

El film dirigit per Jon Stewart es posa en marxa quan l'estrateg més destacat del Comitè Nacional Demòcrata, Gary Zimmer (Steve Carell), veu un vídeo del coronel retirat de la Marina Jack Hastings (Chris Cooper) defensant els drets dels treballadors locals sense papers. Aleshores, immediatament es pensa que ha descobert la clau per recuperar els votants de l'Amèrica profunda.

Amb aquesta idea al cap, Gary decideix fer una visita sorpresa a la granja de Hasting a la localitat rural de Deerlaken (Wisconsin) per persuadir aquest marine retirat i sense conviccions polítiques que s'ha de presentar com a candidat a l'alcaldia. Per això, Gary confia des del principi en la competent filla de Jack, Diana (Mackenzie Davis), i en el seu equip de voluntaris tan entusiastes com inexperimentats.

Però quan el Comitè Nacional Republicà contraataca enviant-hi Faith Brewster (Rose Byrne) –la seva brillant Nèmesi- per lluitar per l'alcaldia, Gary es veu obligat a posar tota la carn a la graella. Amb Gary i Faith mesurant les seves forces, el que comença com una carrera local salta ràpidament a l'àmbit polític nacional, i es converteix en un enfrontament hilarant per conquerir l'ànima dels Estats Units.

El film arriba en aquest estiu tan atípic per a tothom i, és clar, també per al setè art. A més, una comèdia política és una bona manera d'anar fent boca de cara a la campanya entre Joe Biden i Donald Trump que culminarà en les eleccions del proper 3 de novembre. Un pla irresistible ens apropa amb humor i ironia a tot allò que es cou al darrere dels candidats i que gairebé mai no tenim l'oportunitat de veure.