I l'any que ve seran 31 anys

«L'any que ve farem 31 anys, i això encara té més mèrit. No cal fer-s'hi mala sang», assenyala Francesc Ribera Titot, el cantant i líder de Brams. La idea de formar el combatiu grup de música rock de Berga va sorgir el 1990 a Valls, en els concerts que s'organitzen per Sant Joan, i van fer el primer concert poc després, el 14 d'agost, per la Festa Major de Gósol. Per tant, aquest estiu havien de fer una gira especial, anomenada 30 anys fotent Brams, i «vam obrir la contractació i hi havia concerts ja confirmats i altres amb reserva de dates». Però no comptaven que hi hauria una pandèmia mundial i que «tots els concerts anessin caient. Es fa molt difícil per als ajuntaments i entitats organitzadores assumir riscos de rebrot. L'any que ve serà un altre any».

Però el que ja anomenen Cancel·lacions Tour 2020 tindrà, ara per ara, una única excepció: el concert de demà en el marc de la Festa Major de Navàs. Brams actuarà (00 h) a la plaça de l'Ajuntament, on abans (21 h) s'haurà fet l'acte d'inauguració de la festa, amb els manresans Jo Jet i Maria Ribot. El grup berguedà té «algun altre concert mig emparaulat», però a hores d'ara l'únic concert «amb garanties que es faci» amb el qual celebraran els 30 anys serà aquest, que encaren «amb totes les ganes concentrades».

Serà un concert en el qual Brams farà una retrospectiva dels seus 30 anys de carrera, i que inclourà les cançons «més celebrades», passarà pels 13 discos que ha publicat, des d' Amb el rock a la faixa (1992) fins a Demà (2017). «Farem un passeig per totes les èpoques de la nostra història, amb cançons que formen part de l'imaginari de la gent que ens ha seguit», apunta Titot. Aquest repertori («que tenim molt interioritzat») el van començar a assajar a final de gener, però van haver d'interrompre la feina pel confinament i no va ser fins al juliol que van recuperar els assajos periòdics, que s'han centrat a preparar «l'espectacle en el seu conjunt, en la forma com el conduïm, perquè el que necessitem per tornar a posar a dalt de tot les cançons és només una gimnàstica mecànica».

Després de la gira del disc Demà, Brams va fer un descans el 2019 per tornar per celebrar els 30 anys, «sense tenir cap certesa de futur. Fa uns anys Brams era l'ocupació principal per tots, però ara és un projecte secundari. Tots tenim la nostra feina, vinculada o no amb la música, i continuem amb Brams perquè ens agrada i ho trobem a faltar». Però la incertesa del projecte s'ha accelerat amb la pandèmia, tot i que Titot reconeix que la preocupació per les cancel·lacions «per a nosaltres és menor que per a altres grups que estan en el seu moment d'efervescència».

Brams incorpora en aquest únic concert, per ara, dos músics berguedans, Jordi Barnola (trompeta) i Ignasi Ballús (trombó). Es mantenen en l'alineació, amb Titot al capdavant, David Rosell (guitarra), Pere Borralleres (baix), Xevi Vila (bateria) i Guillem Vernis (saxo).