Mireia Farrés s'alia amb l'orgue de Montserrat

Les condicions són les que són però això no va aturar els responsables del Festival Internacional Orgue de Montserrat, que davant la impossibilitat de comptar amb organistes estrangers per a la desena edició del certamen van decidir reconvertir la tradicional cita estiuenca en un Festival de Proximitat que demà a la nit arriba a la seva conclusió amb el quart i dar-rer concert del programa. L'organista japonesa Izumi Kando, resident a Catalunya, protagonitzarà una vetllada en què tindrà una companyia instrumentalment tan inesperada com la de la trompetista santpedorenca Mireia Farrés.

El concert De Bach a Naji Hakim. En femení plural explorarà les relacions entre l'orgue i la trompeta a partir d'obres de Bach, Händel, Stamm, Hielscher, Hakim i Telemann. Un combinat d'autors clàssics i contemporanis, com ho és l'organista libanofrancès Naji Hakim (Beirut, 1955), de qui interpretaran la peça To call my True Love To my Dance.

El nexe comú d'aquest festival que es va reinventar a partir dels intèrprets catalans o que viuen a Catalunya ha estat la figura omnipresent de Johann Sebastian Bach (1685-1750): cada concert s'ha titulat De Bach a..., i en cadascun els punts suspensius els ha omplert un autor contemporani. D'aquesta manera, s'ha volgut apropar el públic no tan sols a l'obra d'un dels més grans músics de la història sinó també a la de talents vius que componen pensant en l'orgue.

Com cadascun dels concerts del cicle, l'entrada és gratuïta però l'organització recomana fer la reserva anticipadament perquè la capacitat de la basílica per acollir públic s'ha vist reduïda a causa de les normes sanitàries que imposen una distància de seguretat entre els espectadors. Per a qui no pugui o no vulgui pujar fins a Montserrat, també hi ha la possibilitat de veure i escoltar els concerts a través de les televisions de la Xarxa de Comunicació Local (i en diferit a www.alacarta.cat) i mitjançant Montserrat Ràdio i TV ( www.abadiamontserrat.cat).