Olesa s'explica a través de les seves festes

El 10 de juny és festa grossa a Olesa de Montserrat: la diada de Santa Oliva se celebra amb nombroses activitats, entre les quals un seguici pel nucli antic que culmina dipositant una ofrena floral al portal dedicat a la patrona de la ciutat. Una jornada intensa que se significa com un dels trets identitaris de la vila montserratina, talment com ho són La Passió, el Carnestoltes i els Misteris de Setmana Santa, únics al país. El llibre Descobrint Olesa, que publica el segell local Paper d'Estrassa, reivindica les festes, les entitats i el patrimoni olesà a través de la mirada del periodista Marc Amat i de vuit il·lustradors fills o veïns del municipi. I, de moment, ja n'han venut mig miler.

«A Olesa hi ha unes festivitats que tenen molta participació, unes entitats al darrere que les fan possibles, persones que treballen per la cultura local, llocs emblemàtics, patrimoni arquitectònic, arqueològic... i uns artistes amb molt talent», explica satisfet Quim Moreno, editor de Paper d'Estrassa i artífex d'un projecte coral que exhibeix la creativitat de Martí Alcon, Joan Cascante, Montse Cascante, Rubén del Rincón, Núria Fandos, Maria Grimau, Biel Moreno i Ricardo Peregrina.

«Un dia, el meu fill em va comentar que només feia llibres per a gent gran, però no per als nens», explica Moreno, «i vaig pensar que estaria bé oferir als infants un volum on les escenes tinguessin lloc als seus car-rers, i que poguessin identificar el patrimoni olesà». L'editor, a més, va identificar un «buit de mercat» que el ritme de vendes de Descobrint Olesa des del Sant Jordi frustrat que s'ha viscut enguany va ocupar amb èxit. «La tirada inicial és d'un miler d'exemplars, però s'hi han de descomptar els compromisos amb les institucions i els patrocinadors», afegeix Moreno: «Amb cinc-cents llibres venuts, fem les paus».



Un llibre que també és un joc

Després de parlar-ho amb les entitats implicades –«imagina't que poses un Son Goku en un núvol de l'església i no s'ho agafen bé»–, de consultar la regidoria de Cultura i de sacrificar altres elements que haurien pogut tenir-hi lloc, a les pàgines del llibre hi tenen cabuda vuit celebracions que es porten a terme cada any i que formen bona part de l'imaginari col·lectiu dels olesans. Cada festivitat està representada per una il·lustració a doble pàgina i dos fulls més destinats a proporcionar informació històrica i de context i a proposar un joc al lector: d'una banda, se'l convida a respondre unes preguntes i, en la secció Els infiltrats, a recercar en els dibuixos tot un seguit de figures que hi desentonen de manera simpàtica. Què hi fa una bandera del Barça a la platea del Teatre de la Passió o Superman volant al barri Santa Oliva?

«Hem fet un llibre que té moltes capes de lectura», explica Moreno. L'àlbum està pensat per al públic infantil, però joves i adults també hi són benvinguts per gaudir de la informació i del plaer de reconèixer, dins de les il·lustracions, alguns olesans de pro que destaquen per la contribució que fan en la vida associativa i cultural de la ciutat.

Cada il·lustrador s'ha fet responsable d'una festivitat: Santa Oliva, Rubén del Rincón; Festa Major, Ricardo Peregrina, qui va ser humorista gràfic a Regió7; Miquelets, Montse Cascante; Nadal, Biel Moreno; Carnestoltes, Martí Alcon; La Passió, Joan Cascante; Els Misteris, Maria Grimau; i Sant Jordi, Núria Fandos. «A cada un els vaig donar un brief de 40 pàgines, on hi havia des d'una vista del Google Maps per saber l'abast geogràfic exacte de la il·lustració fins als gags i els personatges que hi havien de sortir», apunta Quim Moreno: «Tot estava previst, però a partir d'aquí els vam donar llibertat total. Cada autor té el seu propi estil».

«El llibre va estar tres setmanes a la impremta aturat per la pandèmia, i no es va fer Sant Jordi, però quan vam poder, el vam començar a vendre per Internet, i aquells dies ja en vam vendre més d'un centenar. De fet, va ser el més venut a Olesa durant la diada del llibre», indica l'editor, que va observar un fenomen que va ajudar a la publicitat del productei : «La gent feia fotos de les il·lustracions i les compartia a les xarxes, s'avisaven quan ja l'havien comprat, i anunciaven que ja s'havien trobat els qui hi surten dibuixats».

Quim Moreno, que es dedica a la docència i al disseny, sabia que podia comptar amb «els tres-cents militants que sempre et compren, que participen en tot; per això, si hem col·locat mig miler d'exemplars vol dir que hem arribat a una altra capa de la població, gent que potser no participa en les entitats però s'estima Olesa». El projecte va tirar endavant amb el beneplàcit del teixit associatiu, tal com indica Moreno, la col·laboració de l'Ajuntament i amb el suport d'un grup d'empreses com a espònsors.



Exposició a l'octubre

En un any tan atípic com el 2020, el món del llibre ha de saber aprofitar totes les oportunitats. I Descobrint Olesa, camí de la campanya de Nadal, viurà un punt d'inflexió el proper mes d'octubre –en dates encara per concretar– amb l'exposició que presentarà les il·lustracions del llibre a gran format, amb reproduccions de 2 metres de llarg, a la Casa de Cultura. Una mostra per la qual passaran els escolars i, així, s'amplificarà el ressò de l'obra.

Així mateix, Paper d'Estrassa també ha fet una edició dels dibuixos dels vuit il·lustradors en format de làmines A-3, que està a la venda a les llibreries. «Són obres d'art», reivindica Moreno: «Signades pels autors i numerades. És una manera de donar categoria i reconeixement als nostres artistes». També ho serà la presentació del llibre que va quedar ajornada l'abril passat, tot i que a hores d'ara, i en vista de la incertesa del moment, Moreno no va més enllà del desig de fer-la coincidir, «si es pot fer», amb la mostra.

Els olesans, però, coneixen les seves tradicions? «Ja entenem que no tothom hi està molt ficat, però segurament hi ha gent que passa per Santa Oliva i no sap la història que hi ha al darrere o els personatges que fan viable la Passió o els Miquelets», afegeix Moreno. El primer contacte de molts lectors amb els autors va tenir lloc el 23 de juliol durant el Dia del Llibre i de la Rosa. «Vam acabar la jornada amb més de 400 exemplars venuts», rememora Moreno, content amb la «implicació» dels autors.