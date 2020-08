Clazzics presenta a Manresa el seu primer disc, en què actualitza l'òpera al segle XXI

Com sonaria una fusió d'una obra de música clàssica com l'Habanera de Carmen amb el ritme característic d'una cúmbia? Aquesta experiència i algunes més es poden gaudir en el disc que presenta avui el grup bagenc Clazzics en un concert a 2/4 de 8 del vespre a la Terrasseta emmarcat en la Festa Major Alternativa de Manresa.

La formació, integrada pels manresans Adrià Mas a la veu, Ricard Cots a la guitarra i al baix, el santpedorenc Joel Díaz al piano i l'artesenc Nil Moreno a la bateria, es va crear l'any 2018 i es va estrenar amb una actuació en la segona edició del FABA. «Al principi no les teníem totes, perquè no sabíem com funcionaria, ja que no deixa de ser òpera fusionada amb altres estils. La veritat és que va ser molt sorprenent. A la gent li va agradar moltíssim, estava molt engrescada i vam decidir gravar un disc», explica el vocalista Adrià Mas.

En el disc, titulat Act 1 per fer referència als actes d'una òpera i al fet que de ben segur en vindran més al darrere, hi poden trobar obres tan representatives de la música clàssica com Lacrimosa de Mozart, Nessun Dorma de Puccini i Lascia ch'io pianga de Händel portades a estils tan diversos i actuals com la cúmbia, el soul i el funky. «Es tracta de mantenir l'essència del clàssic que a tothom li sona i donar-li ritmes diferents», diu Mas, que assegura que ho fan des del màxim respecte que aquestes obres clàssiques es mereixen. A més, destaca que han treballat en el disc perquè «és una cosa que ens encanta i que, a part de per guanyar-nos la vida, ho fem per passar-nos-ho molt bé».

«Tenim un repertori amb cançons que poden ser molt tranquil·les i algunes de més canyeres», afirmen des del grup bagenc. En tractar-se d'un estil de música poc casual, el públic es mostra sorprès quan l'escolta per primer cop. «Normalment la gent que ve als concerts ho viu amb sorpresa. Primer hi ha el xoc i després s'animen. La nostra música es pot gaudir assegut en una cadira o ballant des d'una barra. Per molt que sigui òpera, no és chill-out, li fotem molta canya».

Després de mesos treballant en el seu primer disc, Clazzics el presentarà a casa, a l'Alternativa. La Terrasseta serà l'escenari avui del seu segon concert postconfinament. «Ens fa especial il·lusió poder participar activament en un dels actes de referència de Manresa. Poder presentar el disc allà és molt idíl·lic», diu Mas.

A més d'aquest disc, i malgrat ser una formació relativament jove, Clazzics també ha treballat en altres projectes. L'any 2019 van actualitzar juntament amb l'escola de dansa Julieta Soler la sarsuela vodevilesca L'home és feble a la Fira Mediterrània.