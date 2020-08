Un nen de Perpinyà emociona al cantar en català al The Voice Kids francès

Veure un nen cantar en català a la televisió francesa ha generat molta expectació aquestes darreres hores a les xarxes. Es diu Maxime Cayuela, té nou anys, és de Perpinyà i va participar a The Voice Kids aquest diumenge a la nit. Ho va fer amb la cançó Tant com me quedarà de l'artista nord-català, Jordi Barre.

L'actuació de Cayuela va emocionar un dels jurats, concretament Kendji Girac, que va guanyar The Voice en l'edició per a adults del 2014. Girac és gitano i té el català com a llengua materna.