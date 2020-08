Les fotos de la «Manresa confinada» es poden veure des d'aquest dijous a diferents equipaments culturals

Equipaments culturals de Manresa com la Biblioteca del Casino, Biblioteca de l'Ateneu les Bases, Casal de les Escodines, Centre Cívic Selves i Carner, Centre Cultural Casino i el Museu Comarcal acolliran a partir d'aquest dijous, 27 d'agost, l'exposició audiovisual "Manresa confinada", una proposta impulsada per les Biblioteques de Manresa i coordinada per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, perquè la ciutadania participés en un recull fotogràfic de la història local més recent per mostrar i preservar la memòria del confinament a la nostra ciutat.

Fins al dia 25 de juny –data de finalització del confinament-, la crida va reunir més de dues-centes fotografies. Per a la selecció d'imatges final s'ha tingut en compte que totes les persones participants aportin alguna imatge i que globalment es reculli de forma variada el dia a dia del confinament manresà (persones, feines, carrers, moments a casa o des dels balcons...).

Les projeccions es podran veure fins al 20 de setembre dins els horaris d'obertura dels diferents equipaments i seguint les instruccions preventives vigents pel que fa a aforament, distanciament i higiene.

Després de les exposicions, tota la documentació es dipositarà a l'Arxiu Comarcal del Bages per a conservar en la memòria històrica aquestes vivències viscudes a la ciutat.