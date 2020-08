El Moianès fa créixer els titelles

Amb una trajectòria ascendent, el Festival de Titelles del Moianès no ha volgut llançar la tovallola i arrenca avui (19 h) a Moià la seva quarta edició, malgrat la covid-19. A més a més, l'esdeveniment, nascut a Calders amb l'impuls de la companyia Rocamora Teatre, establerta al poble, fa créixer enguany la seva àrea d'influència i, durant dues setmanes, portarà espectacles a sis municipis: Moià, Calders, Castellcir, Sant Quirze Safaja, Castellterçol i Monistrol de Calders. Amb totes les actuacions programades a l'exterior per evitar risc de contagis, el que fa patir més a hora d'ara els organitzadors és la previsió de pluges.

Des del seu inici, el festival, organitzat per Rocamora Teatre a través de l'entitat Espai Animacions, dedicada a la creació artística amb tallers i residències, ha apostat per la qualitat: «Els titelles carreguen l'estigma d'avorrits per a la gent que no els ha tastat, per això triem molt bé el que presentem a cada lloc i en quin horari, perquè no volem espifiar-la. I cada any el públic surt satisfet, i convida coneguts a venir perquè considera que val la pena», destaca Carles Cañellas, que va fundar Rocamora Teatre el 1982. Així, el festival no només capta públic del Moianès, sinó d'una àrea més àmplia: de Sabadell i Terrassa a Vic, passant per Manresa.

L'any passat, quan el festival va programar vuit actuacions, un taller i una exposició amb visites guiades a tres pobles (Calders, Monistrol de Calders i Sant Quirze Safaja), van atraure un miler d'espectadors. «A Calders estan contents perquè als espectacles la mitjana d'assistència és de 80 o 90 persones, mentre que quan nosaltres programem apleguem entre 150.i 200 persones», apunta.

La pressió dels alcaldes interessats per acollir espectacles del festival ha fet que enguany s'impliqués en l'organització el Consell Comarcal del Moianès, que ha aconseguit que la Diputació de Barcelona hi aporti més finançament. D'aquesta manera, s'ha aconseguit «de cop i volta» passar de tres a sis pobles implicats.

La programació d'enguany, que inclou 15 espectacles (més un de preludi que ja es va fer el juliol), busca, com la de les anteriors edicions, mostrar la diversitat de tècniques titellaires (enguany han hagut de desestimar els titelles d'ombra per la impossibilitat de fer espectacles a l'interior) i proposar espectacles per a públic de diverses edats: infantil, joves adults... «Hi ha propostes molt innovadores i d'altres de molt tradicionals. Dins de les nostres possibilitats econòmiques i treballant només amb artistes locals, oferim tot el ventall i el públic queda meravellat i valora l'esforç d'impulsar el projecte, que es va consolidant», afirma Cañellas.

La dificultat de tirar endavant el projecte enguany ha estat doble per la pandèmia. D'entrada, el festival normalment es fa al juliol. La idea era començar enguany just després de Sant Joan i que durés sis caps de setmana. Amb la reacció del públic davant la possibilitat d'anul·lar el festival i les ganes de consolidar una iniciativa que l'any que ve ja podria aconseguir una nova línia de finançament a través de la Generalitat, «ens hem posat la manta al cap i hem reaccionat en molts pocs dies».