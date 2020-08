Montse Vendrell torna amb èxit

La creació artística amb la polpa de paper és un repte de gran complexitat tècnica que ahir va merèixer el primer premi del 90è Concurs d'Artistes Manresans, que va viure la jornada inaugural amb la lectura del veredicte i l'obertura de l'exposició de les 42 obres participants en un Espai 7 del Centre Cultural el Casino que, a diferència dels altres anys, només va poder acollir un màxim de vint persones simultàniament. Montse Vendrell (Manresa, 1956) va obtenir els 1.000 euros de recompensa econòmica destinats a la guanyadora del certamen amb l'obra Teixint instants. L'accèssit de 500 euros va anar a parar a Carme Magem (Sant Vicenç de Castellet, 1959) en la seva primera participació en la convocatòria del Cercle Artístic de Manresa.

«La superfície de l'obra és polpa de paper amb 12 capes a sobre», va explicar Vendrell sobre l'obra vencedora, que forma part d'una sèrie de deu peces. La tècnica amb què treballa parteix del cotó i fa servir la pasta de paper i uns bastidors quadrats per acabar creant una peça d'art que «requereix concentració i memòria perquè a mesura que vas aplicant capes no veus què hi ha a sota, ho has de tenir molt clar».

Montse Vendrell va ser cap d'estudis de l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa «fa 35 anys», va explicar, «després vaig anar a Nova York, vaig estar a Alemanya... he voltat molt». Si en la seva anterior estada a la ciutat ja havia participat en el concurs, la d'enguany ha estat la primera després del llarg periple i el seu talent va ser reconegut pel jurat.

Carme Magem, per la seva part, va obtenir l'accèssit amb Relectura de La jove de la perla, una peça feta amb collage barrejat amb la pintura a l'oli. La santvicentina, veïna de Sant Cugat del Vallès, va explicar que l'obra forma part d'un conjunt titulat Icòniques, «en el qual represento dones que són icones, com Angela Davis, Maria Callas, Marilyn Monroe, Frida Kahlo...». En el cas de la jove creada pel pinzell de Vermeer, «que he pintat moltes vegades», va admetre Magem, «la seva condició ve donada per la seva popularitat, tothom la reconeix».

Tot i el control en l'accés a la sala, la mostra va despertar un any més l'interès dels amants de l'art i a mesura que sortia gent n'entrava d'altra. Maria Alba Comas, presidenta del Cercle, i l'alcalde Marc Aloy van tenir un record per Jaume Casacuberta, pintor i membre de l'entitat que va morir a principi d'any.