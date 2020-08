La mostra «Elogi del malentès» arriba a la sala gran del Casino

El malentès com un concepte positiu és la base del treball que catorze artistes d'arreu del món presenten a l'exposició Elogi del malentès, un projecte itinerant de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona que es pot veure fins al 25 d'octubre a la sala gran del Casino. La mostra es va inaugurar ahir a la tarda amb l'assistència d'una quarantena de persones -el màxim permès a hores d'ara- i sense la presència de la comissària, Joana Hurtado, que es va haver d'absentar. No obstant això, la responsable del projecte farà una visita comentada el divendres 4 de setembre oberta a tothom qui hi vulgui prendre part.