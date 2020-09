El festival Espurnes Barroques buscarà homenatjar els professionals sanitaris i les víctimes de la covid-19

El festival Espurnes Barroques celebrarà, aquest mes de setembre, la seva tercera edició. Després d'haver-se de suspendre la passada primavera per l'emergència sanitària, aquesta tardor es durà a terme una versió més reduïda. Sota el lema 'Contactes que curen', el certamen buscarà homenatjar tant a les víctimes de la pandèmia com als professionals sanitaris. El cartell inclourà deu concerts, dues conferències, una taula rodona i una caminada. Amb la tiorba, el clavicèmbal i el fortepiano com a fil conductor, comptarà amb activitats a Manresa, Torà, Sant Martí de Sesgueioles, Estaràs, Ivorra, Súria, Cardona, Sant Llorenys de Morunys i Sant Mateu de Bages.

La basílica de la Seu de Manresa ha acollit, aquest dimarts, la presentació del cartell del festival que, com en les dues edicions passades, combinarà música barroca, patrimoni i gastronomia. La voluntat, ha explicat Josep Barcons, director artístic del Festival, és celebrar-lo sigui quina sigui la situació que es visqui en aquell moment. Així, s'han buscat escenaris "espaiosos" i es reduiria l'aforament d'acord amb el que indiquin les autoritats sanitàries del moment. I, en el pitjor dels casos, ha avançat, s'optaria pel format en línia si no es permetessin els esdeveniments presencials.



Homenatge als professionals sanitaris i a les víctimes de la pandèmia

Aquest festival, ha aprofundit Barcons, buscarà homenatjar tant als professionals sanitaris com a les víctimes de la pandèmia. Per a fer-ho, s'han programat dos concerts de gran format: el dia 13 de setembre, a la basílica de la Seu de Manresa, amb el Cor de Cambra Francesc Valls; i a Súria, amb el cor Ensemble O vos Omnes, el dia 26.

El cartell d'enguany inclourà alguns dels intèrprets que van veure truncada la seva actuació per la pandèmia en l'edició de la primavera. Els que no hi són, han afegit des de l'organització, ho faran a l'edició de l'any vinent. En total seran deu actuacions que recorreran els municipis de Manresa, Torà, Sant Martí de Sesgueioles, Estaràs, Ivorra, Súria, Cardona, Sant Llorenç de Morunys i Sant Mateu de Bages.



Música, patrimoni i gastronomia

Aquesta edició tindrà com a fil conductor tres instruments: la tiorba i el clavicèmbal, propis del barroc; i el fortepiano, en homenatge a Beethoven i els 250 anys del seu naixement.

Arrencarà a Manresa, el 13 de setembre, amb una conferència sobre musicoteràpia a càrrec del músic i metge Joan Valls. En la mateixa jornada, a la basílica de la Seu, el Cor de Cambra Francesc Valls, dirigit per Pere Lluís Biosca, interpretarà 'L'Officium defunctorum' de T. L. de Victoria. La partitura del segle XVII tindrà un contrapunt contemporani amb 'Da pacem Domine', l'obra que Arvo Pärt va escriure arran dels atemptats de Madrid del 2004 per encàrrec de Jordi Savall. A més, com a reconeixement als sanitaris de la Catalunya Central, el 50% de l'aforament d'aquest concert els estarà reservat gratuïtament.

Les activitats es reprendran el següent cap de setmana a les comarques de la Segarra i l'Anoia. Dissabte 19 de setembre hi haurà una doble cita. Al matí, a l'església de Sant Pere de Vallferosa de Torà, el tiorbista Josep Maria Martí Duran presentarà el seu primer disc en solitari, publicat per Cultura Temporal. A la tarda, a l'església de Sant Martí de Sesgueioles, el conjunt Àtria interpretaran obres d' A. Caldara, A. Corelli, S. de Albero, A. A. Princesa de Prússia, J. J. Fux, E. J. de la Guerre i J-F. Rebel.

L'endemà, diumenge, serà el torn de la Segarra. A l'església de Vergós, a Estaràs, dos grans noms de la música antiga, Dani Espasa i Farran Sylvan James, a través del violí i del clavicèmbal, interpretaran obres de G. F. Händel, F. Manalt, L. Boccherini i W. A. Mozart. A la tarda, a l'església d'Ivorra, Acadèmia 1750 oferirà un integral dels quartets amb flauta de Mozart.

Les darreres activitats es duran a terme del 25 al 27 de setembre. Divendres, Jordi Morros, especialista en patrimoni, oferirà una conferència sobre el barroc a les esglésies catalanes a Súria. I, dissabte, es farà una caminada guiada a Cardona per descobrir els secrets del molí del Paperer de Cardona

.

El mateix Paperer acollirà, dissabte el matí, una taula rodona amb Patricia García Gil, intèrpret de fortepiano, Joan Mosella, expert del tèxtil; i l'enginyer Martí Madorell. A continuació, el mateix escenari acollirà un concert amb fortepiano que tindrà 'La Patètica' de Beethoven, de protagonista.

Dissabte 26, a la tarda, a l'espai de l'església del Poble Vell de Súria, serà el torn del cor Ensemble O vos Omnes, dirigit per Xavier Pastrana, que interpretaran obres de G. Ph. Telemann, F. Kuhnau, J. S. Bach i C. P. E. Bach.

Finalment, el festival arribarà diumenge al punt final. Al matí, a l'església de Sant Llorenç Morunys, Miguel Bonal oferirà un concert de viola da gamba, un dels instruments que més s'assembla a la veu humana. A la tarda, a l'església de Sant Miquel de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, serà el torn de la soprano Eugenia Boix i Laia Masramon, al fortepiano, amb obres de Mozart, Beethoven i Schubert.



Una galeta pròpia

Com és habitual, els concerts de l'Espurnes Barroques barrejaran música i gastronomia. Així, els productes locals estaran presents en els diferents esdeveniments. Vins, cerveses o, fins i tot, el plat preferit de Beethoven, els macarrons amb parmesà, en són alguns exemples. A més, destaca, la creació de la galeta del festival: l'Espurna. Elaborada amb mel, espècies, mantegues, farines antigues i herbes del país, ha estat creada pel Forn de pa Camps de Solsona amb col·laboració amb el xef Jaume Biarnés.



Altres activitats

Fora del cartell oficial, aquest Espurnes Barroques comptarà amb activitats socials i educatives. A banda de dur el fortepiano o la viola de gamba a algunes escoles, es preveuen concerts adreçats exclusivament als usuaris de les residències de gent gran, com ara la de Cardona.