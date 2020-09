La solidaritat del Festival de Música de Sant Fruitós

Arxiu particular

La donació s'ha fet avui Arxiu particular

L'Associació Memorial Eduard Casajoana que organitza el Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages ha fet donació avui a la Plataforma dels Aliments-Convent de Santa Clara i a Càritas Sant Fruitós de 1.770 euros que s'han destinat a adquirir productes que cadascuna de les dues entitats ha sol·licitat com a prioritàries al supermercat Bonpreu de Sant Fruitós, establiment que ha afegit a la donació del festival un 7 % més (en total, 1893,90 euros). La donació del certamen surt de la recaptació de la venda d'entrades i dels diners que el públic va poder dipositar al llarg dels dies del festival en dues guardioles que hi havia a la taquilla d'entrada amb aquesta finalitat. El passat mes de juliol, a més, a través de Henkel, espònsor del festival, es va poder fer donació, també, d'un miler d'unitats de sabó per rentar roba.

Mireia Pintó, ànima del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós, ja va explicar en la presentació del festival que el certamen destinaria una part dels beneficis a Càritas Sant Fruitós i a la Plataforma dels Aliments de Manresa. Per a la mezzosoprano la donació és la manera d'"aportar el nostre petit gra de sorra a una situació de gran necessitat que es viu avui dia". La covid va fer que el festival reduís a tres les actuacions presencials amb un aforament restringit però, malgrat tot, "volíem ser solidaris". I ho van ser, també, "amb el sector artístic i els professionals que ho fan possible sense retallar caixets".