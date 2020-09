Espurnes Barroques dedicarà el concert inaugural a sanitaris i víctimes de la covid

La tercera edició del festival Espurnes Barroques, que amb nou concerts i altres actes se celebrarà del 13 al 27 de setembre, no tindrà res a veure amb la que s'havia de celebrar a la primavera i que va estroncar l'emergència sanitària. El festival, nascut per donar valor al patrimoni barroc d'un territori que abraça el Bages, l'Anoia, la Segarra i el Solsonès i que està marcat pel foc del 1998, que va devastar 27.000 hectàrees, proposa aquest setembre una versió més reduïda amb nou concerts, dues conferències, una taula rodona, una caminada i accions socials i educatives en escoles i residències.

El director artístic, Josep Barcons, va remetre ahir a la natura per marcar el camí: «Enmig del negre, era bonic veure els rebrots de la vegetació. Ara nosaltres tenim el compromís amb els artistes que busquen un canal on expressar-se i amb el públic que vol escoltar-los per tirar endavant el festival». Els concerts, doncs, es preveu que es facin encara que la situació sanitària empitjori, tot adaptant-ne el format. Ja s'han buscat escenaris «espaiosos», però es pot reduir la capacitat d'assistència, traslladar-los a l'aire lliure o, en últim cas, retransmetre'ls en línia. I en les nou actuacions s'hi aplegaran una desena llarga dels intèrprets (amb altres formats i formacions) dels 18 concerts previstos per a la primavera i que es van haver de cancel·lar.

La data escollida per inaugurar el tercer Espurnes Barroques no és triada a l'atzar: el diumenge 13 de setembre farà sis mesos del tancament de les escoles,i de l'inici de l'estat d'alarma, i l'endemà el centre educatius tornaran a obrir. Per això s'ha programat a la Seu de Manresa un rèquiem en honor de les víctimes de la pandèmia i com a reconeixement als sanitaris de la Catalunya Central, «siguin metges, infermers, personal de neteja o d'administració», el 50% de la capacitat d'aquest concert els estarà reservat gratuïtament, en col·laboració amb l'ICS, Althaia, Sant Andreu Salut i la FUB.