Microteatre entre pedres mil·lenàries

Fa mil anys, els pobres pagaven el patiment i la violència de les crisis i al segle XIV una epidèmia assetjava la humanitat i tothom tenia por de tothom. Talment com si fos avui. La 4a edició del Festival de Microteatre Cop d'Ull revisita diversos episodis de la biografia de Manresa ocorreguts a la dècada dels anys 20 de diverses centúries, amb 23 autors i intèrprets locals en acció. L'espai de la mitja dotzena de representacions, però, a diferència d'altres estius, no serà un dels equipaments escènics de la ciutat sinó una de les icones patrimonials de la capital del Bages, la basílica de Santa Maria, la Seu. El certamen té lloc avui i continua demà i dissabte.

El 15 de juliol del 1020, el bisbe Oliba, la comtessa Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon van visitar Manresa per impulsar-ne la reconstrucció després dels saqueigs del cabdill sarraí al-Mansur que van destruir la ciutat. Reorganitzada a l'entorn de l'església de Santa Maria, la localitat va iniciar un període d'expansió que va començar amb la definició dels límits del terme i de les seves parròquies.

Aquest capítol fundacional de la història de Manresa es reviu en el monòleg introductori que protagonitza Teti Canal –escrit per Carles Algué–, L'Ànima, i en l'obra Ermessenda, de Sílvia Sanfeliu, que interpreten Anna Mateo, Jordi Gener i Lluís Barrera, i que té lloc a l'Espai Oliba inaugurat el juliol al sotaclaustre romànic.

Carles Algué també és el responsable de la dramatúrgia de les transicions entre els espais, que serviran per conduir els grups des d'un dels escenaris al següent. En virtut del compliment de les mesures sanitàries obligatòries, en cadascuna de les cinc sessions de tot el conjunt d'obres, d'uns 15 minuts de durada cadascuna i un total d'hora i mitja, hi haurà un màxim de 20 espectadors. Les dues primeres transicions - L'idil·li i La llum- les representarà Laia Piqué, i la tercera ( La Seu), Arnau Gomis.

El tercer episodi històric que relata el festival és El ganivet o La plaga, una peça de Marc Antoine Picard amb Dani Ledesma i Alba Aloy que es representa a la Sala Gòtica, l'època històrica en què s'ubica aquest text sobre les terribles pestes que van delmar la població europea. Tal com diu un dels personatges, un temps en el qual «tothom està perdent el seny». Paradoxalment, el XIV va ser un segle d'esplendor amb la construcció de l'edifici que acull aquesta edició del Cop d'Ull.

El següent salt va a càrrec d'Anna Selga, Marialba Esquius i Laia Oliveras, que en la microobra La carta, d'Ada Andrés, fan una mirada a les ínyigues, les dones amb les quals es va relacionar Ignasi de Loiola al seu pas per la ciutat l'any 1522. La quarta i darrera proposta teatral és Bapthistèric, de Mar Casas, que ella mateixa protagonitza juntament amb Alícia Puertas, Iris Arisa, Judit Colilles i Guillem Cirera. Una peça en clau d'humor que s'esdevé al baptisteri, construït el 1921 per Alexandre Soler i March i que tracta qüestions com l'acceptació per part de l'Església de la unió homosexual.

El recorregut que faran els espectadors es clourà a la nau central de la Seu. Sílvia Blavia canta el tema Llum i pedra, mentre Nàdia Pesarrodona, Ariadna Guitart i Arnau Gomis dansen una coreografia sobre una tela blanca.

Coordinat per Albert Ruiz i Sílvia Sanfeliu, el festival està organitzat per l'associació Cop d'Ull Teatre, responsable d'un certamen que ja suma quatre edicions.