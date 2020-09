Sant Joan celebrarà la Diada amb la presentació del llibre «La revolta del poble» i el concert d'El Fugitiu

El 10 de setembre Sant Joan de Vilatorrada celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb la presentació del llibre «La revolta del poble» i amb el concert del grup de música bagenc El Fugitiu. L'acte es durà a terme a 2/4 de 9 del vespre al pati de la Ludoteca, al costat de Cal Gallifa, i està organitzat per l'ANC de Sant Joan i Sant Martí i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan.

«La revolta del poble», escrit per al periodista Aleix Solernou, relata els fets de l'1 d'Octubre i del 3 d'Octubre al Bages, una de les comarques més castigades per la violència de la Guàrdia Civil. El llibre reviu l'ambient festiu de les escoles, les càrregues policials a Sant Joan de Vilatorrada, Fonollosa, Callús i Castellgalí, la tensió viscuda en els col·legis de Manresa i del Bages i la manifestació històrica del 3 d'octubre que va passar en silenci per davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

L'acte servirà per recordar els fets de la tardor del 2017 al Bages, i especialment a Sant Joan, un dels pocs pobles on la Guàrdia Civil va carregar contra els votants en dues ocasions, i on la policia espanyola va descarregar cops de porra al cap dels veïns i veïnes, tal com es veu en algunes de les fotografies que acompanyen el llibre.

La presentació del llibre també comptarà amb la presència de Toni Mata, periodista del diari Regió7; i de Jaume Huch, editor d'Edicions de L'Albí.