El surienc Mateu Peramiquel porta «Les històries de l'avi Josep» al teatre Badabadoc

arxiu particular

Puig, l'avi Josep i Peramiquel arxiu particular

El projecte radiofònic Les històries de l'avi Josep que Mar Puig i el músic surienc Mateu Peramiquel van crear aquest estiu pren cos en forma d'obra de teatre: el muntatge es podrà veure els dos propers dilluns i dimarts –dies 7, 8, 14 i 15 de setembre, a les 20.30 h– a la Badabadoc, una sala escènica del barri de Gràcia de Barcelona. La peça dura 1 hora i combina la narració, la música i el cant. A més dels dos autors, també hi figura Eduard Mauri com a intèrpret.

Una xerrada amb l'avi de Mar Puig, Josep, que va arribar a Catalunya als 16 anys procedent de Toga (Castelló), va engrescar els dos artistes a crear uns textos sobre qüestions d'interès general, com l'assetjament escolar o el mal ús de les xarxes socials, que es van convertir en píndoles radiofòniques emeses a Ona Bages durant l'estiu. Cada programa contenia la narració d'una història a càrrec de Puig amb la música de fons creada pel surienc i interpretada per ell mateix al piano.

La cadena bagenca va emetre quinze capítols de Les històries de l'avi Josep, que es poden recuperar a les plataformes digitals Spotify, YouTube i Soundcloud. El ressò que va tenir la iniciativa va animar els autors no tan sols a preveure una segona temporada radiofònica, sinó també a la creació d'un espectacle teatral i l'enregistrament d'un disc.

Dit i fet, a partir d'avui les històries de l'avi arriben a l'escenari. Puig i Peramiquel han unit diversos fragments de les narracions, en les quals es vol fomentar el debat al voltant de qüestions rellevant a escala social, i n'han fet una obra de teatre musical que inicia el seu recorregut a la Badabadoc, una sala amb sis anys d'història.

En el confinament, Mateu Peramiquel també va compondre i enregistrar la cançó Ens tornarem a abraçar, amb voluntat d'animar la ciutadania en un moment difícil, que va sumar milers de visualitzacions a la xarxa YouTube.