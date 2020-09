Carles Cases participa a Màlaga en el concert d'homenatge a Morricone

Feia anys que el compositor Carles Cases (Sallent, 1958) volia retre homenatge al compositor italià Ennio Morricone a través de la reinterpretació d'algunes de les seves bandes sonores més conegudes. Fa «7 o 8 mesos», amb la idea ja embastada, va trucar al crític de cinema Àlex Gorina per demanar-li si volia col·laborar en el projecte. I el sí va ser immediat. Però la idea de retre homenatge «en vida de Morricone», com tenia pensat Cases, es va estroncar el 6 de juliol passat amb la mort del compositor italià, als 91 anys. Concert Paradiso, el títol del projecte de Cases i una aclucada d'ull a la mítica banda sonora de Cinema Paradiso, però, va tirar endavant.

Així, el sallentí, com ja va avançar aquest diari, estrenarà Concert Paradiso. Carles Cases interpreta Ennio Morricone en el 32è Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), en una edició que, a causa de la codiv-19, serà majoritàriament online, amb els concerts enregistrats prèviament. Cases va gravar l'actuació fa uns dies a la sala 1 de l'Atlàntida de Vic i l'estrena serà el dia 15 de setembre (21 h). Es podrà seguir a través de la web del MMVV. Abans, però, el dia 10, el músic obrirà el concert inaugural del Festival Internacional de Música de Cinema de Màlaga (MOSMA), que en aquesta cinquena edició ret homenatge al desaparegut compositor italià, amb Cinema Morricone en tres moviments, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Màlaga, dirigida per Joan Martorell.

Autor de més d'una seixantena de bandes sonores, el sallentí defineix Concert Paradiso com un «documental en viu de les obres i de la persona de Morricone». En aquest nou muntatge, Cases reinterpreta les musiques de tres clàssics com Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1989), Novecento (Bernardo Bertolucci, 1978) i Hi havia una vegada a Amèrica (Sergio Leone, 1984), acompanyat a l'escenari d'Alberto Reguera (violí), Sveta Trushka (violoncel), Manel Fortià (contrabaix) i Quim Ollé (flautes i mandolina). El concert del MMVV també va tenir la participació d'un quintet de violins de l'Oquestra de Cambra de Vic, «els violins són imprescindibles en la música de Morricone». I Gorina, al mig dels músics, comentant en directe «els elements i les influències de les peces i la trajectòria del personatge». Un documental en viu», remarca Cases.

Demà a Màlaga, on avui arriba per al primer assaig, Cases oferirà la primera part del concert inaugural que homenatjarà Morricone, on adaptarà «les mateixes bandes sonores de Concert Paradiso», amb ell al piano. Serà al Teatro Cervantes, en una proposta on també s'escoltaran peces mítiques de la brillant carrera de l'italià «reimaginades» pels directors i compositors Sergio de la Puente, Eneko Vadillo, Joan Martorell, Dani Trujillo, Isabel Royán, Pablo Cervantes, Luc Suárez, Javier Bayón i els germans Ferrando. El compositor sallentí també participarà en la cloenda del festival, dedicat a la música de pel·lícules i sèries històriques, amb la peça Joc de rol, que, en aquest cas, interpretarà l'Orquestra Filharmònica de Màlaga, dirigida per Arturo Díez Boscovich.