Els espectacles de la Mediterrània seran presencials

La Fira Mediterrània de Manresa ha engegat la venda i reserva d'entrades per anar a veure els espectacles de la 23a edició, que tindrà lloc del 13 al 18 d'octubre. Per tal de poder controlar la capacitat i evitar aglomeracions, a tots els espectacles caldrà reservar seient o comprar entrada. Els espectacles d'aquest any seran majoritàriament de pagament, però tots a 5 € per a l'entrada anticipada, i 10 € si el tiquet es compra el mateix dia de l'espectacle. Els muntatges programats a la Taverna de la Fira, ubicada al Parc del Casino, seran tots gratuïts, però caldrà fer reserva d'entrada per tal de poder controlar la capacitat. Tot plegat sempre i quan no canviïn les condicions o restriccions per l'evolució de la pandèmia.

Programació artística en viu

Enguany la Fira Mediterrània, per tal de fer front a les mesures de prevenció a què obliga la crisi sanitària provocada per la Covid-19, combinarà el format en línia i presencial. Bona part de les activitats adreçades exclusivament als professionals tindran lloc en format virtual, i pràcticament la totalitat de la programació artística es farà presencial per donar valor a les arts en viu. Les activitats presencials a Manresa es duran a terme des de la tarda del dia 15 d'octubre, amb l'espectacle inaugural a les 21h a la Sala Gran del Teatre Kursaal amb l'estrena de la proposta conjunta dels Za!, les Tarta Relena i la MegaCobla, i s'allargarà fins al diumenge 18 d'octubre.

La major part d'aquestes activitats presencials estaran obertes al públic en general, amb la particularitat que per poder garantir les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries, la capacitat dels espais d'actuació es veuran reduïts sensiblement respecte altres edicions.

Abonaments a 15 euros

A més, i en la línia de facilitar l'accés a tot els espectacles, la Mediterrània ha creat diferents paquets de contingut que permetrà veure quatre espectacles de pagament pagant l'entrada de només tres, a un preu total de 15 €. En total, la fira ofereix quatre abonaments de temàtica diferent. Són aquests:

-L'Abonament de dansa: inclou l'entrada per anar a veure "Estudi 3", d'Aina Alegre; "Quin goig", de la companyia de dansa Factoria Mascaró i el grup de polifonia La Nova Euterpe; "Y perdí mi centro", de LaboratoriA, i "SunBenSitting", de l'austríac Simon Mayer.

-L'Abonament Deixa't sorprendre d'Arts escèniques: inclou accés per anar a veure quatre espectacles que destaquen per la seva proposta allunyada dels formats habituals: "Paraules que trenquen ossos", de la Cia. Pagans; "Comunió", de Marc Sempere Moya amb Niño de Elche i Eric Jiménez; la instal·lació "B", dels suïssos Trickster-p, i "Corpus", de Xavier Bobés.

-L'Abonament Músiques per descobrir: inclou entrades per assistir als concerts d'"Alexandrae", que presenten Gaudeamus Omnes; "Acte de fe", amb Adrià Grandia, Carles Martorell i Marc Vilajuana, i que comptaran amb tecnologia d'intel·ligència artificial com a quart component del grup; LA COMPANYIA MINIMíssimA, guanyador de la darrer edició del Concurs Sons, i Los Hermabos Cubero, que presenten el seu darrer treball, "Projecto Toribio".

-L'Abonament Músiques de la Mediterrània: inclou la cantaora Alba Carmona, que presenta "Canciones del folklore"; la violinista Coloma Bertran, que acompanyada de músics com Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i Gemma Humet, presentarà el seu primer disc en solitari "Nocturns i diamants"; Paula Grande i Anna Ferrer, que s'uneixen al capdavant de "Vega", i Sons Essencials & Andorra Lírica, que oferiran una original versió de la sarsuela "Cançó d'amor i de guerra" a ritme de rumba.

Tota la informació relacionada amb venda i reserva d'entrades està disponible al web de Fira Mediterrània (www.firamediterrania.cat).