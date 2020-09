«Las leyes de la frontera» rodarà a l'octubre a Manresa el gros dels exteriors

La pel·lícula "Las leyes de la frontera", de Daniel Monzón, basada en la novel·la homònima de l'escriptor gironí Javier Cercas, rodarà a l'octubre a Manresa el gros dels exteriors, en diferents carrers i places del Centre Històric i també a la zona de Valldaura. La filmació, prevista inicialment al juny, com ja va avançar aquest diari el passat febrer, s'ha retardat fins aquest mes de setembre per la pandèmia. L'equip, format per més d'un centenar de persones, va començar el rodatge a principi de mes, a diferents localitzacions de la Costa del Garraf -Sitges i Creixell- i també a Manresa, a l'interior de l'antiga fàbrica de l'Anònima. Reconvertida en tres platós, ahir i avui ha continuat la filmació en l'equipament amb la presència, a banda del director i de l'actor Pep Cruz, del trio protagonista, format per Marcos Ruiz, en el paper de Nacho ("Zipi y Zape y el club de la canica"), Begoña Vargas, com a Tere ("Malasaña 32") i Chechu Salgado, en la pell de Zarco ("La Caza", "Monteperdido"). El guió el signa el director mallorquí amb Jorge Guerricaechevarría, un tàndem que ja ha treballat junts en les exitoses "Celda 211", "El Niño" i "Yucatán".

El rodatge és previst que s'allargui durant 9 setmanes, amb Manresa com a escenari principal del film. La capital del Bages es traslladarà als anys setanta en un retrat de la Girona 'quinqui' de la Transició. També hi haurà localitzacions a Montblanc i a Girona, on transcorre l'acció de la novel·la. La pel·lícula la produeix La Terraza Films, Ikiru Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera AIE. Warner Bros. Pictures España serà l'encarregada de distribuir la pel·lícula a les sales de cinema el 2021.

L'escriptor gironí Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) va publicar el setembre del 2012 "Las leyes de la frontera", a Mondadori, que va sortir en català dos mesos després. La trama se situa a l'estiu del 1978 en plena Transició i en les figures de Nacho (Gafitas), Tere i el Zarco, tres delinqüents que es dediquen a robar a Girona i a les urbanitzacions de la Costa Brava. "Las Leyes de la Frontera" és la historia de l'estiu en què Nacho es va fer adult, transgredint la frontera entre dos mons, creuant la línia entre el bé i el mal, la justícia i la injustícia.Serà la tercera novel·la de Cercas que arribarà al cinema, després de "Soldados de Salamina" (David Trueba) i "El autor" (Manuel Martín Cuenca), adaptació d'"El móvil".