Igualada recupera les projeccions a l'Ateneu Cinema al cap de sis mesos

L'Ateneu Cinema, com tota l'activitat de l'Ateneu Igualadí, va tancar portes el 10 de març, arran del brot que va obligar al confinament de la Conca d'Òdena abans fins i tot de la declaració de l'estat d'alarma a tot l'Estat. I tornarà a obrir portes avui, 10 de setembre, amb una sessió del cicle Gaudí. Al cap de sis mesos, les projeccions comercials es reprendran demà, «en un intent d'agafar certa normalitat. Hem fet el pas perquè la gent demanava gaudir del cinema a la ciutat», afirma Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu Igualadí.

L'Ateneu Igualadí s'ha esperat a tornar a obrir per poder-ho fer amb el 50% de capacitat de la sala, que té 127 butaques, i amb «pel·lícules interessants». S'estrenen amb Tenet, l'esperat film de Christopher Nolan, i el bon ritme de venda d'entrades fa preveure que continuï en cartell una setmana més, per poder donar resposta a la demanda.

Els mesos de tancament han estat «durs», admet Claret. Els deu treballadors de l'Ateneu Igualadí es van haver d'acollir a un ERTO. «Gràcies a això hem pogut aguantar», diu. «Tenim una sala petita i amb el 30% de capacitat no ens sortia a compte obrir. Amb el 50% també costarà que surtin els números, però cal tornar a un punt de normalitat», afegeix la presidenta. L'activitat a l'Ateneu Igualadí, que a banda d'activitat pròpia acull 27 entitats o seccions, es va reprendre l'1 de setembre. Llavors ja es va reincorporar un treballador a jornada sencera i ara, amb la reactivació del cinema, tornen dos treballadors més, un a jornada completa i un altre parcial. A l'estiu, tan sols es va reobrir el bar i es van fer algunes projeccions del Cineclub a l'aire lliure.

Mireia Claret destaca que les projeccions a l'Ateneu Igualadí es faran «en un entorn segur». Així, es desinfectarà la sala de cinema abans i després de cada projecció, s'han senyalitzat les distàncies, es farà control de temperatura, hi haurà dispensadors de gel, s'identificarà els espectadors de cada sessió, i la venda de les entrades es farà per Internet, amb un sistema que permetrà seure junts els grups de convivència i deixarà lliures dues butaques a continuació. S'obrirà de dimecres, dia de l'espectador, a divendres, i l'únic que s'eliminen són les projeccions del dilluns destinades als alumnes de l'AUGA, Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de l'Anoia.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui manté la prudència i, tot i que ho està estudiant, ara per ara no hi ha data prevista per obrir les sales de cinema de Mont-Àgora. Tampoc no han fet festa major, ni han obert la piscina ni fet cap acte al carrer.

Qui sí que també torna a l'activitat aquest divendres és Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell. Ja van reobrir el 7 d'agost però van tancar dues setmanes després per precaució, davant el risc de contagi a la comarca a causa de diversos brots, que també van portar a cancel·lar el mercat i la festa major. Montse Guiu, gerent dels cinemes, destaca que no va ser una decisió imposada, sinó presa «per solidaritat, perquè tant el teatre com el cinema són llocs molt segurs». Un cop s'han fet testos massius a la ciutat i ha baixat el nombre de casos, Guiu torna a obrir, amb només una sala i amb el 30% de capacitat: 85 de 270 places.