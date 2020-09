Regió7 lliurarà els seus premis anuals en un acte al Kursaal el 7 d'octubre

Malgrat les dificultats que imposa la covid, Regió7 lliurarà enguany, una vegada més, els seus premis anuals, amb els quals distingeix persones i institucions que han excel·lit en la seva activitat. L'acte se celebrarà el dimecres dia 7 d'octubre a les 8 del vespre a la Sala Gran del Kursaal, amb cla capacitat limitada per les mesures de seguretat antivirus. Hi assistiran responsables institucionals i membres de la societat civil de la Catalunya Central, i tots els ciutadans que s'hi vulguin afegir i hi reservin una localitat.

La situació anòmala creada per la covid ha convidat a introduir algunes modificacions en el cartell de premis, però es manté l'essencial: es guardonarà persones o institucions que han destacat en els seus respectius camps: l'activitat social, l'esport, l'economia, la cultura, la ciència i tecnologia i la comunicació. Alhora, també es concedirà el premi Ambaixador, que reconeix una persona de la Catalunya Central que destaca fora de les nostres comarques. Aquests guardons seran decidits per membres del Consell Assessor del diari, que valoraran propostes realitzades per la redacció, per les entitats del nostre territori que vulguin fer aportacions responent a la invitació que se'ls ha fet arribar, o pel mateix jurat. Igualment, es concedirà el premi Tendències, que decideix un jurat del món de la cultura i distingeix un creador o creadora emergent que mereix ser visualitzat.

Els interessats a assistir-hi poden trucar a la seu central de Regió7 (938772233) durant els matins i reservar la seva localitat fins al dia 2 d'octubre. Enguany, per garantir la distància, no se servirà el piscolabis de comiat.