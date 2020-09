Música que s'ofereix per curar l'ànima

L' Officium defunctorum que Tomás Luis de Victoria, un dels compositors més rellevants i avançats de la seva època, va crear el 1603 és una obra cabdal de la producció hispànica. Tot i ser una composició per a una missa de difunts, destaca per la seva lluminositat, tant en el text en llatí com en la música, ja que la seva voluntat és expressar que la mort no és el final sinó una continuació de la vida. Pere Lluís Biosca, director del Cor de Cambra Francesc Valls, que interpretarà aquesta composició en el concert inaugural del festival Espurnes Barroques diumenge a la basílica de la Seu de Manresa, destaca que «s'adiu amb el moment actual, en què hi ha morts i malalts amb seqüeles de la covid. El missatge d'esperança és important tant per als creients com per als que no ho són».

De la seva banda, Josep Barcons, director artístic d'Espurnes Barroques, assenyala que l'obra «lluminosa» s'interpretarà a Manresa, la ciutat de la Llum, i que el concert és dedicat a les víctimes de la pandèmia i als sanitaris de la Catalunya Central (metges, infermers, personal de neteja i d'administració) «compromesos a cuidar-nos». Així, la meitat de les 350 localitats disponibles estan reservades gratuïtament al personal sanitari, en col·laboració amb l'ICS, Althaia, Sant Andreu Salut i la FUB. La voluntat de la programació de la tercera edició d'Espurnes Barroques és oferir el contacte de la música per curar l'ànima, especialment després dels mesos de confinament i davant de l'actual incertesa.

El cor Francesc Valls, que habitualment canta a la catedral i a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, retornarà a l'activitat concertística després de l'aturada obligada amb l' Officium defunctorum. «És una obra que ja cantem per parts a les misses, per Tots Sants per exemple, però no l'hem fet mai sencera», apunta Biosca. Els 18 cantants (per primer cop hi haurà quatre estudiants becats del Conservatori del Liceu) estaran acompanyats per l'arxillaüt de Josep Maria Martí Duran, especialista en música antiga. «Tots dos som de Vilafranca i som amics i podem coincidir després d'intentar-ho molts anys», apunta Biosca. No és habitual escoltar el rèquiem de De Victoria amb l'acompanyament de corda polsada, «tot i que l'arxillaüt (una tiorba més retallada que pot sonar com un clave) es feia servir al segle XVII, i es va conservar a totes les seus religioses a Catalunya. Serà una prova per a tots plegats, perquè, evidentment, un orgue és més còmode per als cantants».

A la meitat de l' Officium defunctorum, en una part que estaria dedicada a la litúrgia, Martí Duran interpretarà sol una peça amb l'arxillaüt. Es tracta d'una composició recentment localitzada a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya. «És l'única que existeix per a arxillaüt sol, no té compositor ni títol, però sabem que és del país i de l'època», apunta el director del cor.

Per emmarcar el concert, a l'inici i al final, s'ha escollit interpretar Da Pacem Domine, que Arvo Pärt va compondre per encàrrec de Jordi Savall arran dels atemptats de Madrid del 2004. «Pensem que aquesta obra contemporània, amb la seva estètica i dimensió, lliga molt bé amb el barroc», apunta Barcons, que destaca que, amb l'aprovació de les autoritats sanitàries, els intèrprets actuaran sense mascareta «per transmetre les emocions». A la sortida, s'oferirà una infusió gentilesa de November Tea.

Biosca afegeix que «l'esperança i la confiança» que volen transmetre amb el concert és important també per al sector cultural, «que està absolutament tocat. És molt difícil poder fer una producció així, amb aquest nombre d'efectius (serem 20 i això és molt actualment), i, per tant, és una victòria del festival poder-la tirar endavant».