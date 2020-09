El Cor Francesc Valls reprèn l'activitat amb un concert a la Seu de Manresa per homenatjar als sanitaris

El Cor Francesc Valls reprèn aquest diumenge els concerts després de mesos d'aturada a causa de la pandèmia. Just mig any després que les escoles tanquessin portes, la formació estrenarà el Rèquiem de Victoria amb una actuació a la Seu de Manresa per homenatjar als sanitaris i a les víctimes de la covid-19. El concert serà gratuït pel personal dels centres de salut i obrirà la tercera edició del festival Espurnes Barroques, que s'hauria d'haver fet a la primavera i que es va suspendre a causa del confinament. L'assaig general s'ha fet aquest dissabte a l'església de Santa Maria del Pi, on actuaran el diumenge 19 de setembre. En tots els concerts hi haurà quatre alumnes del Conservatori del Liceu gràcies a un conveni entre les dues entitats.

El concert d'aquest diumenge a la Seu de Manresa és a les cinc de la tarda i es repetirà el diumenge 19 de setembre a l'Església de Santa Maria del Pi de Barcelona a dos quarts de deu del vespre.

Precisament aquest dissabte s'ha fet l'assaig general del rèquiem a la basílica barcelonina, on la sonoritat del Cor Francesc Valls no s'ha vist afectada tot i que els cantants han mantingut les distàncies per evitar contagis de covid-19. Tant a l'assaig d'aquest dissabte com a les dues actuacions els intèrprets han actuat sense mascareta, cosa que no podran fer divendres que ve a l'Església de Santa Maria de la Geltrú, a Vilanova i la Geltrú, perquè no hi ha prou distància amb el públic.