La Fira Mediterrània de la covid-19 tindrà la meitat d'espectacles que en l'edició passada

«Hem hagut d'aprimar la fira per poder-la celebrar. S'ha de ser realista». Sense espectacles de carrer ni itinerants, sense els concerts en viu de l'Estepa Mediterrània (vegeu desglossat) o sense el teatre amateur a la sala Els Carlins, Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, té clar que la d'enguany és una edició «excepcional que viurem enmig de la covid-19 però que, si no passa res d'aquí a un mes, celebrarem que la fem». A benefici del públic i dels creadors: «buscant la màxima normalització del sector cultural». Així, partint d'aquesta base i de l'aposta per poder oferir la pràctica totalitat dels espectacles en viu, el certamen programarà entre 40 i 50 muntatges en quatre dies, la meitat que en l'edició passada,103. I tots ells en espais -sobretot interiors- que s'ompliran com a màxim al 50 %. Tot plegat sempre que la situació de pandèmia no es giri en contra.

«La imatge que associem a la Mediterrània, amb la plaça Major o el Passeig o el pati del Kursaal ple de gent, no la veurem, aquesta fira. Improvisar el recorregut per fer un tastet d'espectacles quan sortíem al carrer, tampoc. En la situació de pandèmia que estem vivim, no ens ho podem permetre». Fosas explica que la fira manresana ha «lluitat per la presencialitat segura» però que, malgrat aquesta aposta, la posada en escena té les seves limitacions. Així, i descartats els espectacles itinerants i de carrer, el pati de l'Anònima i l'estrena del parc del Cardener seran els únics escenaris exteriors de la 23a Fira Mediterrània, que se celebrarà del 13 al 18 d'octubre.

El perquè de focalitzar els espectacles en interiors respon, sobretot, al fet de poder garantir «un clar control dels accessos i evitar possibles aglomeracions en carrers i places». Que la fira se celebri a l'octubre, pel risc de mal temps, també té un pes. A més, assegura Fosas, «l'experiència de Manresana d'Equipaments Escènics, que ha programat des del juliol en espais municipals que ja ha provat amb totes les mesures de seguretat per als espectadors», també els ha facilitat la feina. Tots els espectacles tindran una durada màxima de 45 a 60 minuts i majoritàriament seran de pagament, tots a 5 euros: «qualsevol proposta o és gratuïta o té un preu assequible perquè tothom pugui fer un tast d'una part de la programació».

L'Anònima (nau i pati), el teatre Conservatori, l'auditori de la Plana de l'Om, les dues sales del Kursaal i la Crica repetiran com a escenaris de la Mediterrània en una edició en què s'estrena la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera. Ni El Sielu, ni l'Espai Òmnium, ni la Stroika, ni el Voilà! no repeteixen en aquesta edició. La Taverna de la Fira, la carpa que s'instal·la al pati del Casino, tindrà coberta però serà «molt oberta» per garantir l'estada del públic. En aquest escenari, totes les propostes que es programin seran d'entrada gratuïta.