Els Amics de les Arts publiquen el seu nou disc «El senyal que esperaves» aquest divendres

Els Amics de les Arts publicaran aquest divendres el seu nou disc 'El senyal que esperaves' (Música Global-Universal Music, 2020), que sortirà a la venda amb sis mesos de retard per la pandèmia, i que s'estrenarà en un concert a l'Auditori del Fòrum el 16 d'octubre. Amb deu cançons, el descriuen com un "catàleg de la pèrdua" i de contrastos, segons ha explicat el grup a l'ACN. Segons han precisat, es tracta la pèrdua no com una cosa trista, sinó "de canvi, de deixar anar coses per agafar-ne d'altres", com per exemple la pèrdua de la ingenuïtat, del seny o de la confiança en l'altra persona, "tot i que cada oient se'l podrà fer seu", han detallat. Els músics avisen que encara el disc que és precovid, adoptarà ara noves significacions.

Han defensat que cada una de les cançons del nou disc no tenen res a veure amb la pandèmia, "però sí que tindran a veure", perquè és el públic el que complementa les cançons, i la covid-19 hi podrà afegir una nova capa de significació.

Pel que fa al missatge de pèrdua, han detallat que si bé hi ha una pèrdua, també hi ha un "renaixement" que encaixa molt en el seu moment vital que descriuen així: "Som-hi, tirem endavant i més forts que mai". Per a ells, les cançons s'han embegut d'aquesta filosofia, "no només les lletres, sinó també la música", han expressat. "Estem concentrats, estem molt bé i molt energètics", han detallat, tot i que avisen que el disc ha anat sorgint sense cap premeditació concreta i aquesta reinterpretació és fruit de la seva relectura a posteriori.



Narrar la vida dels Amics als 40 anys

Pel que fa a la temàtica, han explicat que la idea sempre dels Amics ha estat narrar la vida a través de la seva música, tot i que han avisat: "El que volíem dir als 25 anys no és el que volíem dir ara", ja que cerquen punts de vista diferents. "En aquest disc hem intentat explicar Els Amics de les Arts quan tenen 40 anys, què pensen, què volen i què senten. I que molta gent s'hi pugui sentir identificada", han precisat.

Sobre el títol, 'El senyal que esperaves', han explicat: "Entenem que els senyals no existeixen, i que cadascú veu senyals on els vol veure o on necessita veure". Els músics han considerat que era "maco" posar un títol tan buit de significat i que alhora representa per a ell una actitud de vida: "Hi ha gent que espera els senyals, i gent, com nosaltres, que creiem que els senyals els veiem on ens fan falta".

Aquest serà també el primer disc que el grup publicarà després de la marxa, el novembre de 2018, del quart membre del grup Eduard Costa, una absència que els ha fet "revertir" el que ell cantava i tenir moments de "lapsus" en alguns concerts, han dit de broma. Igualment, els cantants han explicat: "En el projecte de creació no l'hem trobat a faltar", ni en negatiu ni en positiu, han detallat. Això sí, des del punt de vista humà han intentat passar aquest moment "fent feina i treballant".



Equilibri sonor

Pel que fa a la sonoritat del nou àlbum, han destacat que hi ha una sèrie de pilars sonors que representen Els Amics de les Arts. A més, en aquest disc han donat lloc a un cert "equilibri" entre dos elements que els agraden molt: la part sintètica i digital de la música amb la part més de "sonoritats orquestrals".

"El productor ens ha exigit deu vegades més", han detallat els músics sobre la feina de l'escocès Tony Doogan, a qui han presentat aquest cop moltes més cançons i "més acabades i polides" que en l'anterior disc, 'Un estrany poder': "S'ha trobat les coses molt avançades", han explicat. Com a resposta, ell els ha fet explorar noves tessitures de la seva veu i dels instruments, noves tècniques musicals i els ha "portat al límit".

Per conformar el disc, el grup tenia inicialment unes 30 cançons, hi van arribar unes 17, i en van gravar 12, i han lamentat: "Amb tot acabat, van caure dues cançons", una d'elles havia de ser el single del disc. Tanmateix, les guarden per a treballar-les més a fons i publicar-les més endavant.