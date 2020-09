La basílica de la Seu de Manresa queda amarada d'espurnes barroques balsàmiques

El Cor de Cambra Francesc Valls a l'actuació que ahir va protagonitzar a la Seu, on va ocupar part de l'altar, les escales per accedir-hi i part de la basílica

El Cor de Cambra Francesc Valls a l'actuació que ahir va protagonitzar a la Seu, on va ocupar part de l'altar, les escales per accedir-hi i part de la basílica oscar bayona

Esperança. Un missatge d'esperança davant l'actual situació d'emergència sanitària és el que es va respirar ahir a la basílica de la Seu de Manresa en el primer dels concerts del cicle Espurnes Barroques.

El missatge es va transmetre en forma de música, i la coincidència va voler que el concert se celebrés just sis mesos després que es decretés el confinament a causa de la covid. La cultura, ahir, va gua-nyar. I qui ho va fer possible, a part del Cor de Cambra Francesc Valls, van ser també els professionals de la sanitat que lluiten contra el coronavirus. Per això el primer dels concerts d'Espurnes Barroques es va dedicar a ells, i a les víctimes de la covid.

A la basílica de la Seu hi havia una àmplia representació del món sanitari i assistencial de Manresa: de la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, l'ICS i també la FUB. Abans del concert la metgessa d'atenció primària de Cardona Cloti Farràs, i l'auxiliar d'infermeria d'Althaia Anna Planell es van adreçar al públic per agrair el gest. Van narrar la seva experiència –Farràs va patir el coronavirus a la primeria de la pandèmia– i van destacar d'una forma especial que el reconeixement arribés en forma de música. Música que cura, va dir Planell.

El Cor de Cambra Francec Valls no actuava des de l'inici de la pandèmia, quan tot, i sobretot la cultura, es va aturar. De fet dissabte es van retrobar per primera vegada després de sis mesos per assajar Officium defunctorum, una missa per a difunts del rellevant compositor Tomás Luis de Victoria que ahir van interpretar a la Seu. Es tracta d'una peça del 1603 que, avançant-se a la seva època, transmet que la mort no és el final, sinó la continuació de la vida.

Va ser un concert tremendament balsàmic, executat i interpretat d'una forma meticulosa, com també ho era la gesticulació del director del cor, Pere Lluís Biosca. Els acompanyava a la corda un arxillaüt. Van poder cantar sense mascaretes. Les dimensions de la Seu ho permetien.

L'inici del concert va oferir un punt d'espectacularitat visual i musical a la cita. Tots els cantaires, amb mascareta, van començar a interpretar Da Pacem Domine, que Arvo Pärt va compondre per encàrrec de Jordi Savall arran dels atemptats de Madrid del 2004, mentre recorrien els laterals de la basílica i Biosca els dirigia des del mig. L'escena es va repetir al final.

El director artístic d'Espurnes Barrroques, Josep Barcons, va donar les gràcies als assistents «per donar suport a la cultura i vèncer la por». També va parlar el delegat de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Serarols, que va remarcar que la «cultura és segura. Que ningú tingui por si es fan les coses ben fetes». També l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va destacar al seu parlament que la cultura no ha de ser una víctima col·lateral de l'emergència sanitària.