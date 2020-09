El cicle El Club de la Cançó torna aquest dijous al Kursaal amb el concert d'Antonio El Remendao

La Sala Petita del Kursaal acollirà aquest dijous, 17 de setembre a les 20h, un nou concert del Cicle el Club de la Cançó, que torna després de l'aturada provocada per la Covid-19. I ho farà amb el cantautor santjoanenc Antonio El Remendao, que inicialment havia d'actuar al Kursaal el maig passat; acompanyat pel baixista Jordi Blanes i Las primas del Sur. Antonio el Remendao basarà el seu concert en una selecció de les cançons més íntimes de la seva carrera, en un espectacle pensat per presentar-lo al Club de la Cançó, en un ambient recollit i proper. Com a novetat i per garantir les mesures de seguretat, la sala petita del Kursaal tindrà a partir d'ara les butaques numerades.

Antonio El Remendao va començar la seva carrera musical en solitari acompanyant-se amb la guitarra i interpretant les cançons dels seus referents (Camarón, Los Chichos...) fins que el 1997 va fundar el grup Remendaos. Amb ells va viure quinze anys d'intensa activitat rumbera fins la seva dissolució, havent deixat com a testimoni una maqueta i tres cd's. El 2013 va renéixer artísticament, de nou en solitari, com a Antonio el Remendao i des de llavors porta publicats dos discos. En paral·lel, ha col·laborat amb artistes tan diversos com Chico Ocaña, de Mártires del Compás, o Titot, i ha treballat en la difusió de la rumba i en la formació de nous artistes.

Durant l'espectacle s'aplicaran les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l'aforament per mantenir la distància social i l'ús de mascareta durant les representacions.

Les entrades per al concert de Antonio El Remendao tenen un preu de 15€ (12€ amb carnet Galliner, menors de 25 anys, majors de 65 i Escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, o per internet a www.kursaal.cat.