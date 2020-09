L'Aurora reobre amb 14 propostes majoritàriament d'artistes anoiencs

Després de sis mesos tancat per la crisi sanitària de la covid-19, el Teatre de l'Aurora d'Igualada torna a obrir portes amb la programació de setembre-desembre 2020. En total, la sala igualadina programarà 14 propostes de teatre i música, en 31 funcions. El teatre ha decidit programar majoritàriament artistes i companyies anoienques per reafirmar la seva aposta pel talent local. Es reediten els cicles Música de primera fila, km 0 i el teatre de l'Aurora tornarà a ser seu del festival El Més Petit de Tots.

L'equipament estrenarà tres espectacles: Molotov, del manresà David Pintó i l'igualadí Joan Valentí, un colpidor muntatge que reviu la història de Cipriano Martos, militant antifranquista mort el 1973; Sota Sola, de Ka Teatre, un espectacle familiar sobre la importància de donar valor a les petites coses del dia a dia; i La farmaciola del malalt imaginari, adaptació d' El malalt imaginari de Molière dirigida per Marc Hervàs i interpretada per Jordi Hervàs i Fina López, una comèdia futurista on la ciència ha assolit la fita de la immortalitat.

La programació començarà el 18 i 19 de setembre amb Accions de resistència, de la companyia Susanna Barranco, que inicialment estava programada per al mes d'abril. El teatre també reprograma Infanticida, de la compositora Clara Peya i el dramaturg Marc Rosich. La programació també inclourà La lleugeresa i altres cançons, de Teatre Nu; Denarius World, dels pierencs PuntMoc; La Tresquera, de la companyia La Remeiera; i el multipremiat espectacle El rei de la casa, de Farrés Brothers i cia.

La sala igualadina acollirà el 28 i 29 de novembre una nova edició del festival El Més Petit de Tots amb la programació de ... i les idees volen, el nou espectacle de la compa-nyia de circ Animal Religion; i també Kl'aa, la teva cançó, un viatge musical creat per Inspira Teatre.

A més, la nova programació inclourà un cicle de tres concerts: el de Joaquim Font, que es va haver d'anul·lar pel confinament; el concert de Quartet Indiano de corda i la ballarina Aina Lanas; i, finalment, Funky Good Time, Josep Buch i alguns dels músics més reconeguts de l'escena del jazz de casa nostra.

El teatre ha elaborat un protocol sanitari per garantir que sigui un «espai 100% segur, tant per als artistes com per als espectadors».