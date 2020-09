La represa literària de la Parcir

«No ens podem aturar». El llibreter Antoni Daura, de la Parcir de Manresa, engega la represa del setembre amb set presentacions de llibres que, de moment, s'allargaran fins al 8 d'octubre. El gros, aquesta setmana, amb tres cites literàries. La primera, avui, amb l'escriptora Care Santos; la segona, dijous, amb el vicepresident del Parlament, Josep Costa ; i la tercera, divendres, amb el llibre infantil On són les nostres abraçades?, que signen els bagencs Vanesa Buenache i Gemma Sanllehí (text) i Galdric (dibuixos). Ja la setmana que ve, el dimecres 23, visitarà la llibreria l'escriptor Martí Gironell; acabarà el mes Gabi Martínez amb Un cambio de verdad (Seix Barral) i el començarà l'1 d'octubre l'autora Sílvia Cantos amb Ulls de nit (Columna). La llista acaba, de moment, el 8 d'octubre amb la poesia de la manresana Sandra Pujol (Joana Sargantana) amb Gàrgoles de pedra (Comte d'Aure). Totes les presentacions començaran a les 7 de la tarda i totes es faran a la llibreria (amb capacitat per a una quinzena de persones), excepte la de Costa, a la placeta Lluís Companys (amb espai per a una quarantena).



Les abraçades solidàries

On són les nostres abraçades? és un llibre solidari que destinarà part dels beneficis a Papallupas. El llibre, que es va gestar en confinament i combina ficció i divulgació sobre el món de la covid-19 amb l'objectiu d'ajudar infants i famílies a pair la pandèmia, s'explica a través de la història de la Martina, una nena de 5 anys. Sanllehí és la responsable de producció i tecnologia d'aquest diari i Galdric, l'acuditaire; Buenache és professora d'educació infantil de la Joviat. La presentació es farà divendres amb els autors acompa-nyats d'Òscar Bernadich, cap de Pneumologia d'Althaia; Laia Majó, cap de Psicologia Infantil d'Althaia; i els regidors Rosa M. Ortega (infància) i Antoni Massegú (ensenyament). El llibre, a més de la Parcir, 2 de Piques, Joviat 2 i el Cafè de Gimbe, es pot adquirir a les oficines de Regió7, a 20 ?; 18 per als subscriptors.