La secció «off» de Fira Mediterrània programa dos concerts: Aixopluc i Caamaño&Ameixeiras

L'Humus Mediterrani, la secció 'off' de Fira Mediterrània de Manresa que acull les propostes de música i cultura d'arrel, ha programat dos concerts en directe que es faran a la Taverna de la Fira, tal com va avançar aquest diari. Serà el 18 d'octubre amb les actuacions dels bagencs Aixopluc, guanyadors del premi Robert Pellicer de ball folk i que presentaran el seu primer disc 'Gotes', i el duet femení gallec Caamaño&Ameixeiras. Arran de la pandèmia i les mesures de seguretat, els assistents hauran de reservar entrada prèviament sense cap cost. En aquesta edició no hi haurà concerts a la plaça Europa i l'Espai Òmnium per les restriccions d'aforament. També s'han seleccionat quatre projectes més per donar-los a conèixer i facilitar-los l'entrada a circuits professionals.

L'Humus Mediterrani, la secció 'off' de la Fira Mediterrània de Manresa d'arrel tradicional, s'adapta enguany a les mesures de la crisi sanitària i manté l'objectiu de donar a conèixer grups amateurs o emergents per ajudar-los a entrar en el circuit professional. En aquesta nova edició, els concerts en directe s'han reduït a dos. Els bagencs Aixpluc actuaran el 18 d'octubre a les 12.45 h. Integrat per Queralt Valls Brunat (violí i viola) i Joel Diaz Vilà (acordió i piano), van ser els guanyadors del concurs de ball folk Robert Pellicer 2020, i presenten el seu primer disc Gotes, un recull de composicions pròpies per ser escoltades i, sobretot, ballades.

Aquell mateix dia a la tarda, a les 17. 30 h., actuarà Caamaño&Ameixeiras, una formació gallega que ha composat cançons inspirant-se en els sons dels poblets gallecs de "pandereteiras" i cants de cec, fins a músiques d'Europa de l'Est o d'Amèrica Llatina. A l'acordió cromàtic, Sabela Caamaño comparteix el que sap al Conservatori, on ensenya acordió, piano i llenguatge musical, i, sobretot, a estimar la música. La seva virtuositat ha estat reconeguda a l'International Folk Instrument Festival Competition a San Petersburg, entre altres.

Al violí i a la veu, hi ha Antía Ameixeiras. De petita ja va inventar un instrument de joguina per pujar als escenaris. El seu violí va anar canviant en el seu pas per conservatoris i escoles fins a formar part de l'històric grup Luar na Lubre. També ha participat a la banda de Carlos Núñez i en gravacions amb Kepa Junkera.



Quatre projectes seleccionats

Al marge de les dues actuacions, l'espai 'off' també ha seleccionat quatre propostes que podran formar part de l'activitat professional de la fira i estaran presents a les eines de promoció i informació de la fira malgrat no poder-hi actuar.

Els seleccionats són Maktub Sextet, un projecte que neix a Barcelona de la mà de la cantant Anna Casado, on integra la recerca musical que ha dut a terme durant els anys d'estudi a l'ESMUC amb sons i melodies recollides a viatges arreu del món, amb la mirada cap a Granada, on va començar la seva carrera musical. El nou disc 'Flamencos y otras aves migratorias' és un cant a la unió entre cultures, buscant les arrels musicals comunes.

També figura Corrandes són corrandes, una companyia professional dedicada a la

cançó de text improvisat i la música tradicional, i que disposa d'espectacles amb dinàmiques de ball folk. La seva proposta es completa amb un ampli ventall d'opcions de formació, dinamitzacions de cantades, divulgació i recerca.

El tercer projecte seleccionat és NAT u RA, integrat per Natércia i Rafael. Va néixer fa tres anys quan es van ajuntar per fer 'jams' i aprendre temes nous tradicionals a l'acordió. El seu treball uneix les arrels de la música portuguesa amb la brasilera i francesa i l'adapten per a ball folk. Defensen que la dansa i la música haurien d'estar sempre molt connectades, i que el cant sempre ha tingut un rol important per a les danses tradicionals. NAT u RA ha actuat a Lisboa, Évora, el Festival A Porta i Vieira, entre d'altres.

Per últim també es donarà a conèixer De Botóns (prové del nom que encara es dona a l'acordió diatònic a zones de Galícia). Un projecte que es basa en la recopilació i investigació feta durant cinc anys a partir de fonts orals i escrites, transcrivint el repertori musical i adaptant-lo per a acordió diatònic. De Botóns permet l'acostament de melodies gallegues a acordionistes d'acordió diatònic, cromàtic i a d'altres instrumentistes de Galícia, Europa i altres continents. Son més de cent cançons treballades des d'un "profund coneixement musical, procurant que els textos siguin inclusius i amb una part antropològica molt important, i a la vegada amb caràcter didàctic". I també compten amb un apèndix de fotografies històriques, moltes inèdites, d'acordionistes històrics de Galícia, dones i homes, amb la seva documentació, bibliografia i repertori.