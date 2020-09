Més de 500 persones protesten a Barcelona en la mobilització d'Alerta Vermella

Més de 500 persones han protestat aquest dijous a la nit a Barcelona en la mobilització internacional d'Alerta Vermella (#redalert), que a l'estat espanyol s'ha realitzat amb una acció simultània a diverses ciutats. A Barcelona s'han concentrat 560 persones, degut a la limitació de l'aforament a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona (entre Pl. Espanya i Fonts de Montjuïc). L'objectiu és instar les administracions públiques a que prenguin mesures urgents per "la supervivència" del sector de l'espectacle i els esdeveniments. Alerta Vermella forma part del moviment internacional '#redalert' '#wemakeevents', en el que actualment hi ha set països adherits.

El moviment Alerta Vermella agrupa professionals de l'espectacle i la producció d'esdeveniments per alertar de la seva delicada situació i risc de "col·lapse" arran de la crisi sanitària. L'objectiu és instar les administracions públiques a que prenguin mesures urgents per "la supervivència" del sector. En plena crisi sanitària, la mobilització busca un impacte "qualitatiu" més que quantitatiu: no se sap quina forma tindrà però que l'accés serà limitat i els participants s'hauran de registrar prèviament.

Els participants s'han hagut de registrar prèviament per obtenir un tiquet d'assistència, com a mesura de prevenció davant del risc de contagi de la covid-19.

A l'Estat, l'objectiu de la mobilització és instar el Govern i a les Administracions Públiques a que prenguin mesures urgents per tal de garantir la supervivència del sector i a crear "de manera immediata" una taula sectorial on es defineixin les necessitats d'aquest sector, afectat per l'estacionalitat i la intermitència de l'activitat, i es construeixi des de la base tenint en compte totes les disciplines implicades.

Amb aquesta acció coordinada a diverses ciutats, els organitzadors han volgut fer visible també la seva professionalitat i ratificar que el seu és un entorn "que ha demostrat ser un dels més segurs en aquesta crisi sanitària". "Així, les mobilitzacions simultànies tenen com a objectiu una organització, gestió i desenvolupament impol·lut i amb les màximes mesures higiènicosanitàries", han explicat en un comunicat. "No es tracta d'una protesta o una mobilització més, es tracta de mostrar d'una manera segura, elegant i impactant que el sector de l'Espectacle i els Esdeveniments està en #alertavermella", reblen.

Alerta Vermella forma part del moviment internacional '#redalert' '#wemakeevents', en el que actualment hi ha set països adherits. Comparteixen la mateixa mateixa imatge, lema i direcció, i el dia 30 de setembre s'uniran també a l'anomenat 'Global Day', per donar visibilitat a la situació delicada que travessen els professionals de l'espectacle i de la producció d'esdeveniments.