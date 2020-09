La revista L'Erol, premiada per l'Associació de Premsa en català

Enmig de l'allau de males notícies que ha suposat la irrupció del coronavirus aquest 2020, ahir, se'n va conèixer una de positiva per el món de la comunicació del Berguedà. L'Erol, la veterana revista editada per l'Àmbit de Recerques del Berguedà, ha estat reconeguda per l'Associació de Premsa Periòdica en Català (APPEC) com la millor revista del 2020. Així ho va explicar, ahir a Regió7, la historiadora Rosa Serra, la directora.

«Estem molt contents. Ens fa il·lusió aquest reconeixement». La redacció de la publicació va preparar la candidatura i la va presentar als premis que atorga l'APPEC anualment en la Nit de les Revistes i la Premsa en Català.

Habitualment aquests guardons es lliuren el juny. Tanmateix, aquest any no ha estat possible per la crisi sanitària de la covid-19. Finalment, el lliurament dels premis es farà en format telemàtic.

La directora de la revista berguedana ha explicat que quan es van presentar a aquest premi van exposar la trajectòria i la feina d'aquesta publicació. L'Erol es defineix com la revista cultural del Berguedà «en el sentit més ampli» i edita quatre números l'any. La va fundar el 1982 Àmbit de Recerques del Berguedà. La seva directora ha explicat que publica articles d'història, geografia, natura, llengua i literatura, patrimoni, museus, de la comarca del Berguedà. Al llarg de la seva història hi han col·laborat diferents estudiosos i periodistes. Dedica un dossier central a temes específics per tractar-los a fons i edita també números monogràfics

Rosa Serra ha explicat que «anem camí dels quaranta anys» i que a més del paper L'Erol es pot consultar on line. «Cada any tenim més de 60.000 consultes» un fet que els anima perquè les plataformes telemàtiques són un mitjà de comunicació útil per difondre la revista berguedana.