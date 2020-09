La campanya al castell de Berga treu a la llum més de vint esquelets medievals

La covid-19 no ha aturat una nova campanya arqueològica al castell de Berga, la sisena de forma consecutiva. Això sí, s'ha fet durant la primera quinzena de setembre, i no entre el juny i el juliol com és habitual, i amb menys efectius a causa de les restriccions, amb una dotzena de participants. Simultàniament, però, no han pogut treballar més de deu. Però, de la necessitat, virtut: «Ha anat bé perquè sent menys ens hem centrat en una part on cal anar més al detall», com és el cementiri medieval, on l'excavació de restes arqueològiques «és més entretinguda i lenta», explica el president de l'Agrupació d'Amics del Castell de Berga, Xavier Campillo.

El més destacat d'aquesta edició és la troballa de més de 20 esquelets medievals. Enguany també s'ha seguit treballant en l'antiga església parroquial de Santa Eulàlia, l'objectiu inicial, concretament en la base de fonamentació: s'ha aconseguit informació de com es va construir i s'ha delimitat pràcticament el 100% del perímetre. També s'han trobat altres materials, com alguna moneda, munició i, sobretot, ceràmica medieval i ossos, així com una petita peça d'un collaret medieval.

Ara, el castell de Berga està pendent del pla director, i especialment d'«eliminar estructures sobreposades, bàsicament la piscina, per unir l'església medieval pel centre». Com apunta Campillo, «el pla director és prioritari. Es pot fer de mica en mica o en una campanya més àmplia, però d'aquí a l'estiu s'hauria d'haver definit tot». El president de l'entitat es mostra satisfet amb la recuperació que s'està fent de l'entorn del monument, així com amb la restauració de la Torre de la Petita, un «element complementari». «Estem contents perquè els participants ja havien vingut en altres edicions, hi ha una continuïtat, i hi tenim gent jove», diu Campillo, que considera que haver pogut fer la campanya en les circumstàncies actuals ja s'ha de valorar de manera positiva.