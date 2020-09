Cèlia Vila presentarà el 10 d'octubre a Cellers Abadal el seu segon treball

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha tret al mercat el seu nou treball discogràfic On tot comença, amb el segell de Cases de la Música i després d'una intensa campanya de micromecentatge a la plataforma Verkami. Un treball que, si la situació ho permet, presentarà en directe el 10 d'octubre a Cellers Abadal, seguint totes les mesures sanitàries i de seguretat. El disc ja està disponible a totes les plataformes digitals.

Amb aquest segon treball discogràfic, Vila ha experimentat amb noves sonoritats i ha mostrat la seva part més personal. Un treball, com apunta ella mateixa, que neix de la necessitat «d'explicar diferents inicis a través de les cançons i, alhora, buscar un procés des de la foscor cap a la llum». L'EP té una «cronologia concreta, ja que les cançons estan ordenades pel seu significat i, per tant, és com seguir la història a través d'un fil musical». Vila s'ha nodrit del treball en equip amb la resta de la banda, formada per Rutxo Puig (bateries i percussions), Víctor Grané (piano i guitarra acústica) i Josep Pinyot (guitarra elèctrica i baix).

Respecte al procés de creació i composició, Vila assegura que s'ha inspirat en artistes com Judit Neddermann, Sofia Ellar, Joan Dausà, Jo Jet i Maria Ribot i Andrés Suárez: «Primer muntem l'estructura melòdica de la cançó amb el Víctor Grané i, un cop tenim això, ho traspassem al grup i, entre tots, ho acabem de polir. D'aquí és d'on prové la nova sonoritat d'aquest EP, de compartir».

El disc ha estat concebut a Indi Studios, amb Joan Antonell encar-regat de la gravació i la producció; i Pedri González, de la masterització. «Tots dos han sabut donar el seu toc especial i s'ha aconseguit un EP rodó», assegura. Vila va començar llenguatge musical als 6 anys, va fer quatre o cinc anys de cant i 7 anys de violoncel. Durant dos anys va fer classes de guitarra i ha continuat aprenent-ne de forma autodidacta. L'abril del 2019, la cantautora va publicar el seu primer treball, titulat Teaghlach, amb cinc temes que va veure la llum gràcies a una beca de les Cases de la Música.