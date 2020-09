Un estudiant organitza al Conservatori un festival de grups de música locals

Josep Rovira (Manresa, 2002) estudia el grau professional de fagot al Conservatori de Música de Manresa i és integrant del grup de música, amb un toc d'humor, Tom&Cherry. El curs passat, quan es plantejava a quin tema dedicar el treball de recerca del Batxillerat Artístic, el seu tutor a l'institut Lluís de Peguera, Carles Albors, li va proposar d'organitzar un concert, amb tot el que comporta: gestió d'un esdeveniment, coordinació dels músics, pressupostos i caixets, publicitat...

El resultat és Em sonen!, un festival de música local, que pot ser que tingui més d'una edició. Per ara, aquest dissabte (20.30 h) s'aplegaran al teatre Conservatori quatre joves formacions musicals de Manresa: Tom&Cherry, Sèlia, Arlet i Entre d'Altres. És una tria que, després de posar-se en contacte amb diversos grups, Josep Rovira ha fet des de l'amistat. Tom&Cherry és el seu grup; a Arlet i Entre d'Altres hi toca el baixista Albert Santcristòfol, que és un bon amic; i la cantant de Sèlia, Anna Mosseguí, va ser la seva monitora al cau. «Tots els grups han mostrat molt bona disposició. Serà bonic compartir un vespre de música, i especialment música local, perquè a Manresa hi ha molt talent», apunta Rovira.

A hores d'ara la iniciativa ja ha tingut bona acollida, amb un bon nombre d'entrades venudes. De fet, s'han hagut de recol·locar localitats que ja s'havien adquirit per a la primera data prevista del festival, el passat 30 de maig. Llavors no es va poder fer a causa del confinament, i es va buscar una nova data. Dependrà de la valoració de l'experiència, la possibilitat de repertir el festival de grups locals amb altres formacions. El concert de dissabte amb els quatre grups és previst que duri dues hores, amb menys de mitja hora per a l'actuació de cada formació, ja que hi haurà els canvis per entremig. Les entrades costen 5 euros per als menors de 25 anys i i 8 euros per a la resta.

El nom d'Em sonen! per al festival de grups locals va sorgir en una pluja d'idees amb Joan Morros, coordinador d'El Galliner, l'entitat que programa al Kursaal i al Conservatori. Ha estat amb qui Josep Rovira ha perfilat els detalls de l'esdeveniment; però també ha hagut de parlar de pressupostos amb el gerent, Jordi Basomba; i de publicitat, amb Rosa Clarena, la responsable de comunicació. Un cop impulsada la part pràctica (havent sondejat altres escenaris per al concert), Rovira va haver de plasmar-la en una memòria, en la qual va fer una anàlisi dels equipaments culturals de Manresa. El treball va merèixer un 10.