Ple a Crist Rei per acomiadar Lluís Calderer

L'església de Crist Rei de Manresa s'ha omplert aquest dilluns al matí per acomiadar Lluís Calderer, un dels intel·lectuals més prolífics de la capital del Bages, mort dissabte als 76 anys. L'acte ha reunit familiars, amics, i una nodrida representació de la societat civil i cultural de la ciutat, entre els quals l'alcalde, Marc Aloy, i la regidora de Cultura, Anna Crespo. Josep Huguet ha obert el comiat recordant la figura de Calderer, una persona "compromesa, conversadora i incansable".

Mestre i escriptor, però també poeta, conferenciant, dramaturg, traductor i cinèfil, el manresà, que va morir d'una afecció que se li va complicar d'un dia per l'altre, era la millor definició de l'activista cultural compromès i inquiet. Veí del barri Saldes-Plaça Catalunya, Calderer es va jubilar el 2004, però no es va quedar quiet sinó que va continuar oferint cursos i xerrades per a entitats diverses. El 2010 va rebre el premi Bages de Cultura d'Òmnium Cultural.

Nascut a Manresa el 7 de maig del 1944, Calderer va estudiar Filosofia i Lletres i es va llicenciar en Filologia Catalana. Va ser mestre a l'escola La Flama i a la desapareguda Escola de Magisteri de Manresa. Va escriure ficció, poesia i assaig –seves són les novel·les La Seu se'n va a córrer món (1984), Màscares per a la companyia del teatre dels somnis (1990) i Figuracions (1998). Va traduir Ungaretti, Camus i Maupassant. Va col·laborar en publicacions com El 9 Nou, El Pou de Lletres i Regió7. Va fundar la revista Faig el 1975 (i Faig-Arts) i el grup escènic Art Viu, i va ser una peça clau a Cineclub Manresa i al col·lectiu Quaderns de Taller. Estava casat amb Roser Vilalta amb qui van tenir un fill, Joan.