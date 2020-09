Puigdemont presenta el seu llibre «La lluita a l'exili» a Manresa

Carles Puigdemont presentarà el seu llibre «La lluita a l'exili» sobre el Procés aquest dimarts a Manresa. L'acte, organitzat per l'editorial La Campana, tindrà lloc a les 7 de la tarda al pati del Casino i l'expresident de la Generalitat hi participarà per videoconferència.

Hi seran presencialment el periodista i autor dels llibres, Xevi Xirgo, també director d'El Punt Avui; el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius; i Pep Garcia, que moderarà l'acte.

L'assistència a la presentació és gratuïta, però l'aforament és limitat i cal reservar invitació al web de l'editorial.